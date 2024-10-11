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Kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası: Rekor ceza kesildi

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi.

11 Ekim 2024 | 09:08
Kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası: Rekor ceza kesildi

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı.

TD Bank'ın 1,8 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiğini belirten Garland, diğer kurumların hukuki yaptırımlarıyla ABD'nin TD Bank'a toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık ceza kestiğini kaydetti.

Garland, TD Bank'ın mali suçun gelişmesine olanak tanıyan bir ortam yarattığını belirterek, "TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası oldu." dedi.

Bankanın aldığı cezanın Banka Gizliliği Yasası kapsamında verilen en büyük ceza olduğuna da dikkati çeken Garland, ABD Adalet Bakanlığının bir bankaya ilk kez günlük para cezası kestiğini kaydetti.

FinCEN'den de rekor ceza

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da Mali Suçlarla Mücadele Birimince (FinCEN) TD Bank'a kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolar tutarında "rekor düzeyde" ceza kesildiği bildirildi.

TD Bank'ın ABD'deki büyük bankalar arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu cezanın, ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihinde bir mevduat kuruluşuna karşı verilen en büyük ceza olduğu vurgulandı.

Açıklamada, TD Bank'ın ayrıca kendi çalışanlarını ilgilendiren şüpheli faaliyetleri zamanında tespit etmekte de başarısız olduğu ifade edildi.

Fed de ceza veren kurumlar arasında yer aldı

ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, TD Bank'a kara para aklama karşıtı yasalarla ilgili ihlaller nedeniyle para cezası verildiği duyuruldu.

TD'nin ABD'deki perakende bankacılık operasyonlarının yeterli risk yönetimini ve denetimini gerçekleştiremediği belirtilen açıklamada, bunun sonucunda ABD'deki iştirakinin yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri aklamak için kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, TD'nin söz konusu yasalara uymak ve risk yönetimi eksikliklerini düzeltmek için önlemler uygulamasının da talep edildiği bildirildi.

Fed'in bu eyleminin; ABD Adalet Bakanlığı, New Jersey Bölge Savcılığı, FinCEN ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) tarafından alınan cezai ve düzenleyici eylemlerle gerçekleştirildiğine işaret edilerek, kurumlar tarafından uygulanan toplam cezanın 3,09 milyar dolar olduğu belirtildi.

- "Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem"

TD Bank Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Bharat Masrani ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Kara Para Aklamayı Önleme programımızın hatalarının tüm sorumluluğunu üstlendik ve taahhütlerimizi yerine getirmek için gereken yatırımları, değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapıyoruz. Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Bu hatalar benim CEO olarak görev yaptığım dönemde gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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