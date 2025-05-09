Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 2 Mayıs haftasında 178 milyar 134 milyon lira artarak 18 trilyon 194 milyar 840 milyon liradan, 18 trilyon 372 milyar 974 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 4 milyar 866 milyon lira azalarak 21 trilyon 543 milyar 939 milyon liraya düştü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2.2 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 2 Mayıs itibarıyla 18 milyar 637 milyon lira artarak 2 trilyon 247 milyar 881 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 562 milyar 676 milyon lirası konut, 63 milyar 919 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 621 milyar 286 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 40 milyar 105 milyon lira artarak 2 trilyon 607 milyar 551 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,2 artarak 2 trilyon 80 milyar 481 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 695 milyar 312 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 385 milyar 169 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 7 milyar 612 milyon lira artışla 388 milyar 179 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 281 milyar 556 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 11 milyar 317 milyon lira artarak 3 trilyon 850 milyar 69 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 25 milyar 433 milyon lira azalarak 659 milyar 723 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,06'sı oldu.