Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş serisi 7. haftaya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 303 milyar TL'den 3 trilyon 228,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 687 milyar TL'den 10 trilyon 678,7 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 13 trilyon 310 milyar TL'den trilyon 341,9 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 449 milyar TL'den 1 trilyon 442,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 965,4 milyar TL'den 961,6 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar 168,3 milyar TL'den 168,7 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 6 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.