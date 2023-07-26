Koç Holding'den Yapı ve Kredi Bankası'nda hisse satışı

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Yapı ve Kredi Bankası'na ait hisselerin bir kısmını satacağı bildirildi.

Açıklamada, "Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ('Banka') sermayesinin yüzde 27,02'sine tekabül eden ve sahibi olduğumuz toplam 2 milyar 282 milyon 666 bin 574 lira nominal değerli payların 575 milyon lira nominal değere kadar olan kısmının ('Paylar') (çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 6,81), hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemi ('İşlem') kapsamında Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, 'Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar') olarak yetkilendirilmiş ve satış süreci bugün başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartların hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirleneceği aktarılan açıklamada, hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçlarının ayrıca açıklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin portföy optimizasyonu amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen İşlem'in Banka paylarının likiditesi ve halka açıklık oranını artırmasının beklendiği vurgulanarak şunlar ifade edildi:

"İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Banka'daki doğrudan pay sahipliğimizin yüzde 20,22 olması ve Banka'nın halka açıklık oranının yüde 38,82'a yükselmesi beklenmektedir. Böylece, Koç Holding A.Ş. ('Koç Holding') ve halihazırda Banka'nın yüzde 40,95 payına sahip bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin Banka'daki toplam paylarının yüzde 61,17 olması beklenmekte olup, Koç Topluluğu Banka'nın ana hissedarı olmaya devam edecektir.

Ortaklığımız ve Koç Finansal Hizmetler AŞ'nin İşlem sonrasında sahibi olacakları Banka payları için, birtakım mutat istisnalar ve Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar'ın izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."