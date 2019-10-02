Konut ve otomotivde düşük faiz heyecanı
Merkez Bankası’nın son iki toplantısında politika faizini yüzde 24’ten yüzde 16,5’e indirmesi, tüketici kredilerine olumlu yansımaya başladı.
Kamu bankalarının faizi konutta yüzde 0,99’a ve taşıtta yüzde 0,49-0,69’a çekmesi, bu iki alanda beklentileri artırdı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Tarımda dijitalleşmeye odaklandı
Sonraki haber Rüzgar enerjisinde Doğu Avrupa’ya açıldı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?