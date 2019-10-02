Konut ve otomotivde düşük faiz heyecanı

Ekim 2, 2019 0 Yorum 91 Okunma
Konut ve otomotivde düşük faiz heyecanı

Merkez Bankası’nın son iki toplantısında politika faizini yüzde 24’ten yüzde 16,5’e indirmesi, tüketici kredilerine olumlu yansımaya başladı.

Kamu bankalarının faizi konutta yüzde 0,99’a ve taşıtta yüzde 0,49-0,69’a çekmesi, bu iki alanda beklentileri artırdı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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