ARA
Bist 100
8828,7
-0,62%
Bist 100
Dolar/TL
32,0749
-0,2308%
Dolar/TL
Euro/TL
35,022
-0,2893%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0887
0,0363%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2223,49
-0,51%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarında nakit avans faiz oranı arttı

Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarında nakit avans faiz oranı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası (TL) mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı.

16 Mart 2024 | 09:12
Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarında nakit avans faiz oranı arttı

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.

- Bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi

Merkez Bankasının bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.

Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı.

Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2223,49 -0,51%
  • ALTIN ONS 2155,99 -0,28%
  • BIST 100 8828,7 -0,62%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,062 0,487%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35465 0,10345%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,525 1,0374%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0749 -0,2308%
  • EURO/DOLAR 1,0887 0,0363%
  • EURO/TURK LIRASI 35,022 -0,2893%
  • STERLIN/DOLAR 1,2736 -0,13643%
Günün En Çok Okunanları
Devlerin Tiktok kavgası büyüyor
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
İstenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza
İstenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
Bütçe şubatta 153,7 milyar lira açık verdi
Bütçe şubatta 153,7 milyar lira açık verdi
Çanakkale'de göçmen botu battı: 21 ölü
GERİ
İLERİ
Devlerin Tiktok kavgası büyüyor
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
İstenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
İstenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
İstenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
Bütçe şubatta 153,7 milyar lira açık verdi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL