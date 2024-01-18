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Kur korumalı mevduatta erime sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından geçen hafta 47,5 milyar liralık çıkış yaşandı.

18 Ocak 2024 | 16:15
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Kur korumalı mevduatta erime sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576,5 milyar liradan 2 trilyon 529 milyar liraya geriledi.

12 Ocak ile biten haftada toplam kredi hacmi 11 trilyon 661 milyar 959 milyon liradan 11 trilyon 750 milyar 166 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı, 12 Ocak itibarıyla 9 milyar 111 milyon lira artışla 1 trilyon 525 milyar 370 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 437 milyar 709 milyon lirası konut, 95 milyar 66 milyon lirası taşıt ve 992 milyar 596 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 7 milyar 266 milyon lira artarak 1 trilyon 400 milyar 748 milyon liraya çıktı.

Aynı haftada bireysel kredi kartları 1 trilyon 173,3 milyar liradan 194,6 milyar liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artışla 1 trilyon 194 milyar 631 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 510 milyar 318 milyon lirasını taksitli, 684 milyar 313 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

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