Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre Fed New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi aralıkta 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) da aralıkta aylık 1,4 puan azalarak 48,3 ile öngörüleri karşılayamadı. ABD'de hizmet sektörü PMI ise aralıkta aylık 2,4 puan artışla 58,5'e yükseldi.

KRİPTO PARALAR

Kurumsal tarafta ise Bitcoindeki yeni rekorlara paralel olarak kripto para ile ilişkili hisselerdeki yükseliş dikkati çekti. Kripto para borsası Coinbase'in hisseleri yüzde 1,5 ve Bitcoin madencisi MARA Holdings'in hisseleri yüzde 8 değer kazandı. Geçen hafta piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkan çip şirketi Broadcom'un hisseleri de yüzde 11'den fazla yükseldi. Bunlara ek olarak, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Japonya merkezli SoftBank'ın gelecek 4 yıl içinde ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Öte yandan, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Chrystia Freeland, "ülke için en iyi yol konusunda" artık Başbakan Justin Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurdu. Freeland, Kanada'nın ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin yüzde 25 gümrük vergisi tehdidini de içeren agresif bir ekonomi politikası izlediğini anımsattı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,40 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yatay seyirle 106,9'dan güne başladı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 artışla 2 bin 653 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 655 dolardan işlem görüyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen verilerden alınan sinyallerin talepte azalma olabileceği endişelerini artırmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,7 azalışla günü 73,5 dolardan tamamlarken, yeni günde yüzde 0,1 kazançla 73,6 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de Trump'ın kabine çalışmalarında kripto para piyasalarına ılımlı yaklaşan isimleri aday göstermesiyle yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 107 bin 793 doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda 106 bin 700 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,38, Nasdaq endeksi yüzde 1,24 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,25 düştü. Dow Jones endeksi üst üste sekizinci günü kayıpla tamamlarken, Nasdaq endeksi kapanış rekorunu tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

AVRUPA'DA GÖZLER HÜKÜMET KRİZİNDE

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir öne çıkarken, gözler Almanya'da devam eden hükümet krizine çevrildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Federal Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı. Gelişmelerin ardından, Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kerstin Gammelin'in sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Steinmeier'in Şansölye Scholz'u kabul ettiğini ve Scholz'un, Cumhurbaşkanı'na meclisin feshedilmesini önerdiğini belirtildi. Cumhurbaşkanının meclisin feshedilmesine ilişkin kararı vermesi için 21 gün zamanı bulunduğunu aktaran Gammelin, Steinmeier'in bu kararı vermeden önce Federal Meclisteki partilerin grup başkanlarıyla görüşeceğini ifade etti.

Öte yandan, dün bölgede açıklanan öncü PMI verileri imalat sanayi aktivitesinin düşük kalmaya devam ettiğine işaret etti. Buna göre, Almanya'da imalat sanayi PMI 42,5'e inerken, hizmet sektörü PMI 51'e yükseldi. Bileşik PMI da 47,8 oldu.

İngiltere'de İmalat sanayi PMI 47,3 ölçülürken, bu rakam da son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Ülkede hizmet sektörü aktivitesi ise kasımdaki 50,4 seviyesine göre artış göstererek 51,4'e yükseldi.

Avro Bölgesi’nde kasımda 45,2 olan imalat sanayi PMI aralıkta da değişmedi. Kasımda 48,3 seviyesinde olan bileşik PMI, aralıkta 49,5 oldu. Hizmet sektörü PMI ise 49,5'ten 51,4'e çıktı.

Analistler, bölge genelinde resesyon endişelerinin devam ettiğini belirterek, özellikle imalat sanayinde devam eden zayıflığın öncelikli risklerden biri olduğunu ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, dün açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, ocakta gevşeme döngüsünün devam edebileceği sinyalini verdi. Değişen ortamın, ECB'nin mevcut politika duruşu ve bunun gelecekteki yönelimiyle ilgili kararlar almaya ittiğini belirten Lagarde, "Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse bu durum gidişatı daha da netleştirecek ve faiz oranlarının daha da düşürülmesi konusunda elimizi rahatlatacak" ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

ASYA PİYASALARI

Asya borsalarında yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, bölgede teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Bölgede Fed ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları öncesinde yatırımcıların risk almaktan kaçınması satış baskısını artırırken, ABD'de teknoloji hisselerindeki yükseliş Asya tarafına taşındı.

Perşembe günü açıklanacak BoJ'un faiz kararında alınacak para politikası sinyalleri yatırımcıların odağında yer alırken, Bankanın parasal sıkılaşma sürecinde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Analistler BoJ'un yılın son faiz kararında politika faizini sabit tutmasının beklendiğini ifade ederek, son dönemdeki verilerin faiz artırımına yönelik fiyatlamaları güçlendirmesinin ise yatırımcıların karar öncesi temkinli davranmasına neden olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 düştü.

YURTİÇİNDE HANGİ VERİLER VAR?

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 9.997,66 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 34,9368'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,9630 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: