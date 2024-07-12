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Kuveyt Türk Yatırım'a SPK'dan faaliyet izni

Kuveyt Türk, yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Kuveyt Türk Yatırım'ın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) faaliyet izni aldığını duyurdu.

12 Temmuz 2024 | 12:07
Kuveyt Türk Yatırım'a SPK'dan faaliyet izni

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk Yatırım, hisse işlemlerine aracılık, yatırım danışmanlığı ve kurumsal müşterilerin halka arz süreçlerine aracılık gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterecek.

Şirket, müşteri odaklı bir yaklaşımla yatırım süreçlerinde karlılığı ve güvenliği ön planda tutarak mobil uygulama ve yatırım danışmanları üzerinden müşterilerine hizmet sunacak. Aynı zamanda, müşterilerinin yatırım araçları ve piyasalar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli yatırım kararları vermelerine destek sağlayacak. Kurumsal finansman danışmanlığı hizmetleri ile de şirketlere stratejik hedeflerini gerçekleştirme yolunda güvenilir bir partner olacak.

"Müşterilerimize bütünsel finansal çözümler sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu konularda 360 derece hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Uyan, hizmet ağlarına dahil olan Kuveyt Türk Yatırım'ın, müşterilerine sundukları hizmetlerini daha da genişleteceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni iştirakimizle, müşterilerimizin yatırım süreçlerinde de yanlarında olarak finansal hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacağız. Güçlü teknolojik altyapımızla, geniş ürün ve hizmet ağımızla, yurt dışı faizsiz fon, hisse senedi piyasa ve ürünlerine ulaşım imkanlarımızla yatırım dünyasına yeni bir soluk getirmeyi ve sektördeki öncü kurumlardan biri olmayı hedefliyoruz. Yeni iştirakimizin kuruluşu, Kuveyt Türk Finans Grubu'nun yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımının bir göstergesidir. Bu adımla birlikte, Kuveyt Türk Finans Grubu'nun sunduğu ürün ve hizmetler daha da genişleyecek. Müşterilerimize bütünsel finansal çözümler sunmaya devam edeceğiz."

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