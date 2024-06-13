ARA
Bist 100
10389,49
2,2%
Bist 100
Dolar/TL
32,331
0,1285%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8198
-0,2345%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,077
-0,3594%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2403,87
-0,45%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • Mehmet Şimşek grafikleri paylaştı: Tarihi yüksek seviye

Mehmet Şimşek grafikleri paylaştı: Tarihi yüksek seviye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının brüt rezervlerinin tarihi yüksek seviyeye çıktığını belirterek, "Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi." ifadesini kullandı.

13 Haziran 2024 | 16:17
Mehmet Şimşek grafikleri paylaştı: Tarihi yüksek seviye

Mehmet Şimşek'in paylaştığı notlar şöyle:

  • Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye. 
  • 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi.
  • Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı. 
  • Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı. 
  • Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi.  
  • Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2403,87 -0,45%
  • ALTIN ONS 2312,62 -0,53%
  • BIST 100 10389,49 2,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,093 0,26%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37603 0,28094%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,375 -0,911%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,331 0,1285%
  • EURO/DOLAR 1,077 -0,3594%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8198 -0,2345%
  • STERLIN/DOLAR 1,27648 -0,26409%
Borsa Haberleri
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
GERİ
İLERİ
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL