Merkez Bankası'ndan deprem bölgesi için yeni kararlar

AA muhabirinin bankalardan edindiği bilgilere göre, TCMB, deprem bölgesindeki KOBİ'lerin kredilerinin harcama mukabili uygulamasından muaf tutulması uygulamasına, deprem bölgesinde yerleşik olmasa da bölgeyle iş ilişkisi nedeniyle olumsuz etkilenen ve bölgeye yatırım yapanları da dahil etti.

Buna göre;