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Merkez Bankası'ndan deprem bölgesi için yeni kararlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini azaltmak için bankaların KOBİ'lere kullandırdığı kredilerle ilgili sağlanan kolaylıklar genişletilmeye devam ediliyor.

29 Mart 2023 | 11:24
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Merkez Bankası'ndan deprem bölgesi için yeni kararlar

AA muhabirinin bankalardan edindiği bilgilere göre, TCMB, deprem bölgesindeki KOBİ'lerin kredilerinin harcama mukabili uygulamasından muaf tutulması uygulamasına, deprem bölgesinde yerleşik olmasa da bölgeyle iş ilişkisi nedeniyle olumsuz etkilenen ve bölgeye yatırım yapanları da dahil etti.

Buna göre;

  • Deprem bölgesinde yerleşik kişilerle ticari ilişkisi olup deprem nedeniyle zarar gördüklerini belgeleyen kişiler ile depremden etkilenenlerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına veya deprem bölgesinde altyapı ve üstyapının yeniden imarına yönelik faaliyetlerde bulunacağını belgeleyen kişilere bu zarar ve faaliyetlerle orantılı olmak üzere kullandırılacak kredilerin 6 Şubat'tan 31 Ağustos'a kadar harcama mukabili uygulamasından muaf tutulması kararlaştırıldı.
  • Ayrıca deprem felaketi sonrası bankalara yönelen yastık altındaki yabancı para cinsinden birikimlerin ekonomiye kazandırılmasının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla bankaya dışardan gelen efektif ve fiziki altın girişi sonrası açılan yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarının 28 Mart'tan itibaren Türk lirası payı hesaplamasında dikkate alınmamasına karar verildi.
  • Diğer taraftan 3 Mart'ta bankalara duyurulan Türk lirası payı hesaplamasında değişikliğe ilişkin bankalardan alınan sorular sonrası 1 Nisan'dan itibaren yeni açılan dönüşüm hesaplarının kaynağının tespitine ilişkin açıklama yapılırken, son olarak bankalar nezdine yapılan denetimler sonucunda 28 Mart'tan itibaren menkul kıymet tesisine tabi kredi tutarının belirlenmesinde aynı risk grubunda bulunan tüzel kişilerin yanı sıra gerçek kişilerin dönüşüm hesaplarının da dikkate alınması kararlaştırıldı.
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