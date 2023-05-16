Merkez Bankası'ndan nakit çekimler için yeni karar

Bankalardan edinilen bilgiye göre, TCMB, belirli bir limitin üzerinde olan kredi kartlarında nakit çekim ve kuyum harcamaları için düzenlemeye gitti.

Buna göre, menkul kıymet tesisi uygulaması kapsamında, müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına ve bugün itibarıyla uygulamaya alınmasına karar verildi.

Kredi türüne göre menkul kıymet tesisine tabi olan ticari nitelikli krediler için getirilen kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek diğer ticari nitelikli krediler ile tüketici kredileri de dahil edilmiş oldu.

Belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olmak üzere bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranlarının yüzde 3'ün üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi. Söz konusu değişiklik, 26 Mayıs hesaplama tarihinde ve 28 Mayıs hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak.

Dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında mevcut olmayan ancak fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının da pay kısmına dahil edilmesine karar verilirken, payda kısmında ise TCMB tarafından yayımlanan tebliğler kapsamında 31 Mart itibarıyla dönüşümü yapılabilecek mevcut ABD doları, avro, İngiliz sterlini ve altın cinsinden yabancı para mevduat/katılım fonu hesabı bakiyeleri dikkate alınacak.

Ayrıca, Tebliğ'in Geçici 9'uncu maddesi kapsamında dikkate alınan yabancı para mevduat/katılım fonundan yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonunun hariç tutulmasına karar verilirken, söz konusu değişiklik 26 Mayıs hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacak.