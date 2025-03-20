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Merkez Bankası rezervleri 170 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 167 milyon dolar artışla 171 milyar 82 milyon dolara çıktı.

20 Mart 2025 | 14:51
Merkez Bankası rezervleri 170 milyar doları aştı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 14 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 267 milyon dolar yükselişle 98 milyar 69 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Mart'ta 97 milyar 802 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 900 milyon dolar artışla 72 milyar 113 milyon dolardan 74 milyar 13 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 167 milyon dolar artışla 169 milyar 915 milyon dolardan 171 milyar 82 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.02.202572.29797.698169.995
28.02.202570.65994.757165.417
07.03.202572.11397.802169.915
14.03.202574.01398.069171.082

 

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