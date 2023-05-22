ARA
Bist 100
4466,19
-0,79%
Bist 100
Dolar/TL
19,8338
0,1085%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4247
0,0621%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0802
-0,0407%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1257,19
-0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde

Mevduat faizlerinde artış ivmesi yeni bir eşiğin daha aşılmasına yol açtı. Türkiye'de mevduatların önemli kısmını oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz 2003’ten bu yana ilk kez yüzde 30’un üzerine çıktı.

22 Mayıs 2023 | 12:52
0
Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde

Türkiye'de son dönemde döviz talebinin kur korumalı mevduatlara yönelmesiyle bu cephede yeni rekorlar kırılırken, mevduat faizlerinde de tarihi seviyeler dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre mevduatta ağırlıklı bölümü oluşturan 1-3 ay arası mevduatlarda faiz 12 Mayıs haftası itibariyle yüzde 30'un üzerine çıktı. BloombergHT'nin aktardırdığı habere göre, böylelikle Ekim 2003'ten bu yana 1-3 ay vadeli mevduatlarda ilk kez yüzde 30 seviyesinin üzeri görüldü.

Mevduat faizlerinin tarihi seyrine bakıldığında 2003 yılını takip eden dönemde faizlerde görülen düşüş ivmesinin küresel finansal kriz döneminde ara verdiği ve sonrasında yeniden aşağı yönlü ivmesine devam ettiği görülmüştü. Bu ivmenin sonunda 1-3 ay arası mevduatlarda faizlerin yüzde 6'ya kadar gerilediği izlendi.

Sonrasında yeniden yükseliş ivmesi izlenirken, 1-3 ay arası vadesi olan mevduatlarda faiz kur şokunun yaşandığı 2018 Eylül ayında yüzde 27'leri aşmıştı.

Buradaki zirvesinden yüzde 8'lere kadar çekilen mevduat faizlerinde yukarı yönlü ivmenin geldiği son aşama da yüzde 30'un üzeri oldu.

1 aya kadar mevduatlarda yüzde 20 aşıldı

1 aya kadar vadesi olan mevduatlarda da yeni bir eşik aşıldı. Bu mevduatlarda faiz 2019 Temmuz ayından bu yana ilk kez yüzde 20'yi aştı.

Tüm vadeler dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre ise ortalama mevduat faizi 12 Mayıs haftasında yüzde 22,5 seviyesine çıkarak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

BDDK verilerine göre yurt içi yerleşiklerin TL mevduatlarının yüzde 37'si 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda bulunuyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1257,19 -0,21%
  • ALTIN ONS 1971,53 -0,32%
  • BIST 100 4466,19 -0,79%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,8338 0,1085%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4247 0,0621%
  • EURO/USD 1,0802 -0,0407%
  • INGILIZ STERLINI 1,24213 -0,18643%
  • JAPON YENI 138,534 0,425%
  • KANADA DOLARI 1,35095 0,09632%
  • RUS RUBLESI 80,1 0%
Günün En Çok Okunanları
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Nisanda kurulunan kapanan şirket sayısı geriledi
Nisanda kurulunan kapanan şirket sayısı geriledi
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde
GERİ
İLERİ
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Nisanda kurulunan kapanan şirket sayısı geriledi
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Nisanda kurulunan kapanan şirket sayısı geriledi
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Nisanda kurulunan kapanan şirket sayısı geriledi
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL