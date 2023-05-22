Türkiye'de son dönemde döviz talebinin kur korumalı mevduatlara yönelmesiyle bu cephede yeni rekorlar kırılırken, mevduat faizlerinde de tarihi seviyeler dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre mevduatta ağırlıklı bölümü oluşturan 1-3 ay arası mevduatlarda faiz 12 Mayıs haftası itibariyle yüzde 30'un üzerine çıktı. BloombergHT'nin aktardırdığı habere göre, böylelikle Ekim 2003'ten bu yana 1-3 ay vadeli mevduatlarda ilk kez yüzde 30 seviyesinin üzeri görüldü.

Mevduat faizlerinin tarihi seyrine bakıldığında 2003 yılını takip eden dönemde faizlerde görülen düşüş ivmesinin küresel finansal kriz döneminde ara verdiği ve sonrasında yeniden aşağı yönlü ivmesine devam ettiği görülmüştü. Bu ivmenin sonunda 1-3 ay arası mevduatlarda faizlerin yüzde 6'ya kadar gerilediği izlendi.

Sonrasında yeniden yükseliş ivmesi izlenirken, 1-3 ay arası vadesi olan mevduatlarda faiz kur şokunun yaşandığı 2018 Eylül ayında yüzde 27'leri aşmıştı.

Buradaki zirvesinden yüzde 8'lere kadar çekilen mevduat faizlerinde yukarı yönlü ivmenin geldiği son aşama da yüzde 30'un üzeri oldu.

1 aya kadar mevduatlarda yüzde 20 aşıldı

1 aya kadar vadesi olan mevduatlarda da yeni bir eşik aşıldı. Bu mevduatlarda faiz 2019 Temmuz ayından bu yana ilk kez yüzde 20'yi aştı.

Tüm vadeler dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre ise ortalama mevduat faizi 12 Mayıs haftasında yüzde 22,5 seviyesine çıkarak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

BDDK verilerine göre yurt içi yerleşiklerin TL mevduatlarının yüzde 37'si 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda bulunuyor.