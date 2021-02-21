Dijital alanda müşterilerine pek çok ürün ve hizmet sunan Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu ürünleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı, finansal süreçleri daha verimli, hızlı ve etkin hale getirmeye yardımcı olmayı hedefliyor.

7 Şubat 2021 tarihli sayıdan

TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, “Bu konuda kaydettiğimiz gelişimin ve öncü rolümüzün bir göstergesi olarak 2020’de Asian Banking and Finance tarafından yedinci kez ‘Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası’ seçildik” diyor. Gülümser Özgün Henden ile TEB’in yeni dönem dijital yol haritasını konuştuk:

KAPSAMLI DIŞ TİCARET MENÜLERİ

Müşterilerimizin yurtdışı transferleri için de dijital yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Şu an müşterilerimiz TEB internet bankacılığı üzerinden transferlerini SWIFT gpi ile izleyebiliyor ve muhabir banka aksiyonlarını takip edebiliyor.

2021’de SWIFT gpi’ın sunduğu diğer katma değerli servisleri geliştirerek müşterilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bununla birlikte SWIFT üzerinden müşterilerimizin TL ve yabancı para ödemelerini gerçekleştirebilecekleri sistemler geliştiriyoruz.

İnternet bankacılığı üzerinden daha kapsamlı dış ticaret menüleri sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca müşterilerimizin dijital kanalları kullanarak finansmana erişim imkanını artırmak üzere tedarikçi finansmanı platformlarıyla entegrasyon çalışmalarımız devam ediyor.

YENİ GELİŞTİRMELER

Merkez Bankası öncülüğündeki FAST projesi kapsamında müşterilerimizin mobil cihazları aracılığıyla 7/24 para transferi yapabilmelerini sağlıyoruz. Hesap bilgisi hizmetleriyle ilgili dijital kanallarımızdan müşterilerimize daha detaylı hesap bilgileri görüntüleme olanağı sağlayacak geliştirmelerimiz olacak.

2021’in ilk yarısında müşterilerimize mobil cihazlardan kartlı tahsilat yapmalarını sağlayan yeni bir ürün sunacağız. Bu ürünle müşterilerimiz mobil cihazlar aracılığıyla tahsilatlarını anlık takip edebilecek ve tahsilat gerçekleştirebilecek.

KATMA DEĞERLİ HİZMETLER

Şirketlere özel dijital bankacılık uygulamamız ‘CEPTETEB İŞTE’ye yeni fonksiyonlar ekleyerek müşterilerimize, ana bankacılık hizmetlerinin ötesinde katma değerli hizmetler sunmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Süreçlerimizi otomatize ederek müşterilerimize daha hızlı hizmet sunmak, artan mobilite eğilimi çerçevesinde kesintisiz uzaktan hizmet verebilmek, iş birlikleriyle müşterilerimizin hayatına daha entegre değerler sunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak ana gündemlerimizden olacak.