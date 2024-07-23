Morgan Stanley 4 Türk bankası için hedef fiyatlarını düşürdü

ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, 22 Temmuz tarihli bir analizde Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre analiz, Nida İqbal, Weronika Lurka ve Fredrik N. Nyh tarafından kaleme alındı.

Türk bankalarının ikinci çeyrek bilançolarının, Mart ayında gerçekleşen 500 baz puanlık faiz artışının etkisiyle yüksek fonlama maliyetlerinden dolayı baskılanacağı belirtildi. Ayrıca, banka yönetimlerinin ikinci çeyrekte marjlara ilişkin yapacakları yönlendirmelerin de kritik olduğu vurgulandı.

Hedef fiyat ve tavsiye değişiklikleri

* Akbank: Hedef fiyat 96 TL'den 95 TL'ye indirildi.

* Garanti BBVA: Hedef fiyat 160 TL'den 157 TL'ye düşürülürken, tavsiye de "ağırlık üstü" seviyesinden "eşit ağırlık" seviyesine indirildi.

* İş Bankası: Hedef fiyat 23,70 TL'den 21 TL'ye, tavsiye ise "eşit ağırlık" seviyesinden "ağırlık azalt" seviyesine düşürüldü.

* Yapı Kredi: Hedef fiyat 48,50 TL'den 44 TL'ye revize edildi.

Analizde öne çıkan noktalardan biri, Mart ayındaki 500 baz puanlık artışın ardından daha yüksek fonlama maliyetleri nedeniyle swap maliyetleri dahil net faiz marjının çeyreklik olarak 107 baz puan düşmesi yönündeki beklenti oldu.

Bu durumun özellikle swaplara daha çok maruz kalan Yapı Kredi ve İş Bankası gibi bankaların ikinci çeyrekte daha yüksek marj baskılarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Morgan Stanley analistleri, ücretlerin güçlü olduğunu ve net provizyonların toparlanmalarla desteklendiğini belirterek, Garanti ve Akbank'ın net gelirlerinde ortalama yüzde 18'lik, Yapı Kredi ve İş Bankası'nda ise yüzde 28'lik bir düşüş öngördü.

Garanti ve Akbank için tahminlerimiz büyük ölçüde değişmezken, Yapı Kredi ve İş Bankası için tahminlerimiz bu yıl için yüzde 15 ve 2025-26 için ortalama yüzde 4 daha düşük.

Morgan Stanley, 2025-2026 dönemi kârlarını dikkate alarak belirlediği hedef fiyatların, önceki hedef fiyatların ortalama yüzde 4 altında olduğunu vurguladı.