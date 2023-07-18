ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley ve Bank of America, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 azalarak 2,2 milyar dolara geriledi. Şirket, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,39 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,24 dolar oldu.

Morgan Stanley'nin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 13,5 milyar dolara çıktı. Bankanın geliri, 2022'nin ikinci çeyreğinde 13,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bank of America'nın karında artış

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 7,4 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin ikinci çeyreğinde 6,2 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 88 sente yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2022'nin aynı döneminde 73 sent olmuştu.

Bank of America'nın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 25,2 milyar dolara yükseldi. Banka, 2022'nin aynı döneminde 22,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bank of America Üst Yöneticisi (CEO) Brian Moynihan, bankanın ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dirençli bir iş gücü piyasası ile daha yavaş büyüyen sağlıklı bir ABD ekonomisi görmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.