Papara’dan görme engelli kullanıcılar için Voice Card

Papara’nın “Papara sesi duydu” diyerek geliştirdiği Voice Card görme engelli bireylerin finansal işlemlerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini amaçlıyor. Papara’nın Mastercard ve global dijital güvenlik teknoloji markası Thales ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Voice Card’ın kullanıcı tasarımı için ise BlindLook ile partnerlik yapıldığı belirtiliyor. Voice Card, sahip olduğu teknolojisiyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

VOİCE CARD İLE İŞLEM TUTARINI DUYULUYOR

Kullanıcılar Voice Card POS cihazına takıldığında işlem tutarını cep telefonundan duyabiliyor. Kart şifresi girildikten sonra ödeme gerçekleşiyor. Böylece kullanıcılar, ödedikleri tutarı bilerek güvenli bir şekilde işlemini tamamlıyor. Voice Card’ın görme engelli bireyler ile birlikte POS cihazıyla ödeme yapmakta zorluk çeken tüm kullanıcılar için kolaylık sağlayacağı ifade ediliyor.

“VOİCE CARD İLE DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Papara CEO'su Emre Kenci, "Herkese daha hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal ürünler geliştirmek için çalışan Papara, alanında lider bir şirket. Sınırları kaldırmak, kuralları değiştirmek, özgürlük sağlamak bizim DNA'mızda var. Alanında lider olan her kuruluşun topluma karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl BlindLook iş birliğimizle Görme Engelsiz Markalar arasına katılarak bunu gösterdik. Bu yıl ise 'Papara sesi duydu' diyerek görme engelli kullanıcılarımız için ses teknolojisini kullanan Voice Card ile somut bir adım attık. Dünyada bir ilk olan Voice Card, Mastercard ve Thales ile yürüttüğümüz ortak bir çalışmanın ürünü. BlindLook aracılığıyla bu kolaylığa ihtiyaç duyan herkese ulaşmayı hedefliyoruz. Finansal hizmetlere erişimde eşitlik ve kapsayıcılık yaklaşımımızı öne çıkaran ürün ve hizmetlerimizle sosyal faydaya odaklanmayı sürdüreceğiz" dedi.





Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Tüm ürünlerimizde olduğu gibi Voice Card’a kattığımız en önemli özellik uluslararası network’umuz ve Mastercard’ın her ödeme işleminde taahhüt ettiği yüksek güvenlik. Mastercard olarak finansal kapsayıcılık ve erişim bizim için stratejik önem taşıyor. Ödemelerin demokratikleşmesi ve sürdürülebilir ekonomilerin inşası ancak her bireyin sisteme erişim imkanı ile mümkün. Bu projede yer almaktan ve Voice Card’ın tüm dünyada ödeme kabulünü sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.



Thales Türkiye ve Azerbaycan Ülke Direktörü Ali Yıldız, “Thales'te inovasyonun birçok sorunu çözme potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Papara ile iş birliği yapmaktan ve teknolojimizi görme engelli kişilerin özerkliğinin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Papara, kapsayıcı bir toplum için bağlılıklarını göstermek adına Voice Card’ı seçti. Yeniliklerimizin daha sürdürülebilir ve sorumlu ödeme çözümleri oluşturmaya katkıda bulunduğunu görmekten heyecan duyuyoruz” dedi.



BlindLook Kurucu Ortağı Sadriye Görece, “BlindLook olarak herkesin özgürce ve bağımsızca yaşayabildiği bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. İşte bu dünyanın dönüşümüne partnerlerimizden Papara eşlik ediyor. Papara yeni ürünü Voice Card ile birlikte görme engelli bireylerin hayata bağımsızca katılabilmesi için gereken özgüveni ve bağımsızlık çabalarını destekliyor. Voice Card, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılarken ödeme sürecinde gereken erişilebilirliği, güveni ve hızı sağlıyor.” dedi.