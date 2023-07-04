Papara, İspanyol Rebellion’ı satın aldı

Satın almaya ilişkin görüşlerini paylaşan Rebellion Kurucu Ortağı Sergio Cerro, "Rebellion olarak küresel yatırımcı trendlerindeki değişimler nedeniyle, 2022'nin başlarında uluslararası bir üst düzey oyuncuyla güçlerimizi birleştirmek için stratejik bir M&A planı başlattık. Bu satın alma, İspanyol neobankacılık piyasasıyla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir projeyi ilerletmek için olağanüstü bir fırsat sunuyor. İspanyol sektöründe baskın bir oyuncunun yokluğu ve hâkim ekonomik manzara göz önüne alındığında Papara'nın, kaynakları, iş vizyonunu ve tutkuyu sinerjik olarak harmanlamak için ideal ortak olduğuna güçlü bir biçimde inanıyorum. Satın almayla mevcut Rebellion ekibinin tamamı bu yeni macerada kalmaya devam ederken sektördeki uzmanlığımız ve bilgi birikimimiz yeni işe alımlar ve Papara'nın vizyonuyla büyüyecek" dedi.



Şirketin yeni dönemdeki ürün yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Rebellion Kurucu Ortağı Alex Sagrado ise "Yeni dönemde Papara ve Rebellion ürün geliştirme stratejilerinde finansal teknolojileri giderek daha şeffaf ve kullanışlı hâle getirmek, finansın herkes için ve aynı zamanda kişisel olduğuna dair bir kabulle her bireye en iyi deneyimi sunmak gibi yaklaşımları paylaşmayı sürdürecek. Bu sayede kullanıcıların günlük yaşamla bütünleşen, nitelikli, erişilebilir ve hızlı bir deneyim talebine yanıt verilebilecek." diye konuştu.

Sinyali Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde verilmişti

Papara CEO'su Emre Kenci, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en önemli iş ve ekonomi buluşmalarından biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki konuşmasında, Papara’nın küresel pazarlarda rekabet edebilme potansiyeline inandıklarını vurgulayarak 2023 içinde Avrupa'da iki şirket satın alacaklarını duyurmuştu. Rebellion, Papara’nın 2023’te Avrupa’da tamamladığı ilk satın alma anlaşması oldu.



Y ve Z kuşağı kullanıcılara bankadan bağımsız bir finansal deneyim için para transferi, ön ödemeli kart, Cashback gibi finansal ürün ve hizmetler sunan Rebellion, 2017'de Sergio Cerro ve Alex Sagrado tarafından kuruldu. İspanya pazarında önde gelen neobank'lerden birine dönüşen Rebellion’a, bugüne dek 15 milyon euro yatırım aldı.