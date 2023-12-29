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Pasha Yatırım Bankasından pay devri açıklaması

Pasha Yatırım Bankası, Pasha Holding LLC'nin bankadaki pay oranının yüzde 49'dan yüzde 71,75'e çıkarılmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından uygunluk verildiğini bildirdi.

29 Aralık 2023 | 15:05
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Pasha Yatırım Bankasından pay devri açıklaması

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, BDDK kararına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"BDDK kararıyla Pasha Bank OJSC'nin sahibi olduğu 113 bin 748,764 TL payın Pasha Holding LLC tarafından devralınmasına, Pasha Holding LLC'nin bankamızdaki pay oranının yüzde 49'dan yüzde 71,75'e çıkarılmasına, Pasha Bank OJSC'nin Bankamızdaki doğrudan pay oranının yüzde 50,96'dan yüzde 28,21'e düşmesine ve Ador LLC'nin paylarının 2021 yılında Bless LLC tarafından iktisap edilmesi neticesinde Ador LLC'nin Bankamızdaki dolaylı payının yüzde 14,36'dan yüzde 0'a düşmesine ve Bless LLC'nin Bankamızdaki dolaylı payın yüzde 29,23'den yüzde 43,59'a çıkmasına uygunluk verilmiş olup, Kurul kararı bankamıza iletilmiştir."​​​​​​​

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