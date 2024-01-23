PPK anketinden ne sonuç çıktı?

Finansal veri ve haber servisleri, emir–risk yönetim sistemleri, veri analiz ve işlem platformları başta olmak üzere, finans sektörüne yönelik yazılımların üretimi, satışı, bakımı ve destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. bünyesinde bulunan Matriks Haber Servisi tarafından gerçekleştirilen ankete 20 ekonomist katıldı. TCMB'nin bu ayki toplantısına ilişkin tahmin veren ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den yüzde 45,00 düzeyine çıkarılacağı tahmininde bulundu.

Matriks Haber Servisi’nin PPK anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yükseltileceğini söylerken, en düşük faiz seviyesi tahmini 150 baz puan artışla yüzde 44,00, en yüksek faiz seviyesi tahmini ise 250 baz puan artışla yüzde 45,00 olarak ortaya çıktı. Ekonomistlerin faiz zirvesine ilişkin tahminleri de yüzde 45,00 oldu.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 38,75

Ankete katılan ve faiz artış döngüsünün sona ermesinin ardından ilk faiz indirimi zamanlamasına ilişkin tahmin veren 13 analist, faiz indiriminin yılın ikinci yarısında olacağını, ağırlıklı olarak ise dördüncü çeyrekte başlayacağını söyledi. Analistlerin 2024 yıl sonu faiz seviyesine ilişkin medyan beklentisi ise yüzde 38,75 seviyesinde oluştu.

Faiz kararını 25 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak olan Merkez Bankası, Aralık 2023’teki son PPK toplantısında, politika faizini beklentiler paralelinde yüzde 40,00'tan yüzde 42,50 düzeyine yükseltmişti.