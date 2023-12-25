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Putin onayladı: Societe Generale Rus şirketlerinin hisselerini satıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rosbank'ın, Fransız finans şirketi Societe Generale'in elinde bulunan Rus şirketlerinin hisselerini satın almasını onayladığı belirtildi.

25 Aralık 2023 | 15:00
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Putin onayladı: Societe Generale Rus şirketlerinin hisselerini satıyor

Rus TASS ajansının haberine göre, Rosbank, aralarında Rosseti, RusHydro, Inter RAO, Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, Surgutneftegaz, Rosneft, Tatneft, Transneft ve Unipro'nun da bulunduğu çok sayıda enerji şirketinin hisselerini satın alacak.

Şirketler arasında ayrıca VTB Bank, telekomünikasyon şirketi Rostelecom, hava yolu şirketi Aeroflot, elmas madenciliği şirketi Alrosa ve çelik ve madencilik şirketi Severstal ile altın üreticisi Polyus da yer alıyor.

Societe Generale, 2022'de Rusya'da bankacılık ve sigortacılık sektöründeki faaliyetlerini durdurmuş ve bu alanlardaki faaliyetlerin Interros Capital'e devri konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

 

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