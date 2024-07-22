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Rönesans Holding, Rabobank'ı satın alıyor

Rönesans Holding, Rabobank AŞ hisselerinin tamamını almak için Rabobank International Holding BV ile hisse devir anlaşması imzaladı.

22 Temmuz 2024 | 15:51
Rönesans Holding, Rabobank'ı satın alıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rönesans Holding ile Rabobank International Holding BV arasında imzalanan anlaşma ile 2014'ten itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank AŞ'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding'e devredilecek.

İnşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar olmak üzere beş ana faaliyet kolu bulunan Rönesans Holding, satın alma işlemiyle birlikte faaliyet alanlarına finans sektörünü de ekleyecek.

GKC Partners'ın Rönesans Holding'in hukuki danışmanı olarak görev yaptığı işlemin kapanışı için düzenleyici kurumların onayı bekleniyor.

Yabancı ortaklıklar ve uluslararası finansman yaratma kabiliyetiyle öne çıkan Rönesans Holding, Nisan 2024'te ilk halka arzını gerçekleştirerek grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ı halka açmıştı.

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İlk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsa haftaya yatay başladı (22.07.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
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Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
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