Sera üreticilerine destek
Tarımsal üretimi ve üreticiyi desteklemeye devam eden Şekerbank, örtü altı tarım üreticilerine özel yeni bir kampanya başlattı.
Banka; sera alımı, yeni seraların kurulması ve mevcut seraların tadilatı, onarımı ve modernizasyonu amacıyla yapılacak yatırım harcamaları ile faal olan seraların işletme giderlerinin finansmanının sağlanmasına yönelik uygun koşullarda finansman desteği sunacak.
Krediden, örtü altı tarım üretimi yapan çiftçi ve işletmeler faydalanabilecek.
Üreticiler ayrıca, Türkiye’nin çiftçilere özel ilk ticari kart ürünü olan Hasat Kart’ın sunduğu olanaklardan yararlanabilecek.
Örtü altı tarım üreticilerine özel avantajlar içeren kampanyadan yararlanmak isteyenler, 30 Nisan’a kadar Şekerbank şubelerine başvurabilecek.
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