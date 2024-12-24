Sigorta sektörünün 2030 hedefi: 44,3 milyar $ brüt prim

Sigorta sektöründe 2024 Ocak-Eylül’de prim üretimi, yıllık yüzde 74 artışla 570 milyar TL’yi aştı. Toplanan primin yüzde 50’sini tazminat olarak ödedik ve dokuz ayda yıllık yüzde 10 artışla 232,2 milyar TL tazminat ödemesi gerçekleştirdik. Aktif şirket sayısının 72 olduğu, yatırımcı ilgisi ile birleşme ve satın almaların sürmesini beklediğimiz sektörümüzün aktif büyüklüğü 2,1 trilyon TL’yi geçti. Sigorta ve emeklilik sektörü, ekonomiye sağladığı 1,5 trilyon TL’lik fon tutarıyla Türkiye’nin en büyük kurumsal yatırımcısı. Sigortacılığın ekonomideki ağırlığının artırılması temel amacımız.

8 - 21 Aralık 2024 tarihli sayıdan

İKİ KAT PENETRASYON Hedefimiz; 2030’da sektörün brüt prim üretimini iki kat artırarak 22 milyar dolardan 44,3 milyar dolara (yaklaşık 5,3 trilyon TL), penetrasyonu mevcuttaki yüzde 2,3’ten yüzde 4,8’e taşımak. Bu hedefe zorunlu branşlarda penetrasyonu yüzde 100’e çıkararak, kaskoda sigortalılık oranını yüzde 25’ten yüzde 40’a yükselterek, BES’te yeni inisiyatiflerle sözleşme sayısını yüzde 68 artırarak, hayat branşında anüiteyi ve yatırım fonlu sigortaları yaygınlaştırarak ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı (TSS), Özel Sağlık Sigortası’nı (ÖSS) ve finansal sigortaları teşvikler ve yeni ürünlerle yaygınlaştırarak yapacağız.

“KAPASİTE SORUNU OLMAYACAK” Bu yıl ikinci kez katıldığımız Baden-Baden Reasürans görüşmeleri ihtiyatlı ve olumlu havada geçti. Türkiye sigorta piyasasına güven var ve artıyor. Kapasite sorunu kesinlikle olmayacak; teminat bulunacak. Fiyatlama trendinin geçen yılla benzer seyretmesini bekliyoruz; belki düşüş dahi olabilir. Reasürörler piyasayı, özellikle riskli bölgeleri gözlemleme eğiliminde. Özellikle Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren reasürörler Türkiye ile iş yapma ve TARSİM gibi kurumlarla iletişime geçme yönünde istekli.

“SERBEST TARİFE ŞART” Trafik sigortasını sektörün gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bu yolda öncelikli olarak trafik sigortasında hasar maliyetini artıran unsurlar bertaraf edilmeli. Her maliyet artışı karşısında tarife bariyerine takılan bir branş olan trafik sigortasındaki temel sorun; maliyetlerin, sektörün elinde olmayan asgari ücrete, yedek parça fiyatlarına ve araç değerlerinin değişimlerine çok açık olması. Özellikle hiç kaza yapmayan sigortalılar için hem çok daha adil ve sağlıklı primlendirme yapılabilmesi için hem de en sağlıklı yöntem olması nedeniyle serbest tarifeye geçilmesi gerekiyor. Çünkü trafikte 100 araçtan sadece dördü kaza yapıyor.

“TES, 21’İNCİ YÜZYILIN PROJESİ” Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), sosyal güvenlik için 21’inci yüzyılın projesi. TES; emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi etmeyi, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı, ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını sağlamayı amaçlayan bir sistem olarak kurgulandı. İşveren ve çalışanlara asgari yük getirecek şekilde uygulanmasının amaçlandığı sistemin temel yapısı üzerinde kamu tarafında çalışmalar sürüyor. Biz de değişen demografik yapıya uygun model önerilerini paylaşıyoruz.

SİNEM EDİGE

Garanti BBVA’da üst düzey atama

Garanti BBVA’da 2013’ten bu yana farklı görevlerde bulunan ve en son Garanti BBVA Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı olan Murat Çağrı Süzer görevinden ayrıldı. Süzer’den boşalan koltuğa ise Ekim 2023’ten bu yana Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Sinem Edige oturacak. 1996’da Garanti BBVA Hazine Müdürlüğü’nde çalışmaya başlayan, 2003-2006’da bu bölümde yönetici olan Edige, 2006-2009’da Garanti BBVA Portföy Yatırım Yönetimi’nden sorumlu GMY, 2009-2012’de Garanti BBVA Portföy Satış ve Pazarlama GMY görevlerini üstlendi. 2012-2021’de Garanti BBVA Özel Bankacılık Direktörü ve ardından Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü oldu.