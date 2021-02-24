Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,1240 seviyesinde işlem görüyor. Dün, en düşük 7,0035, en yüksek 7,01040 seviyelerini gören dolar/TL, günü...Daha fazla oku
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Çin Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankalarının sınır ötesi ödemeler için dijital para projesi “Multiple CBDC Bridge”e...
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'den, son dönemde Elon Musk'ın tweetleri ve kripto paralarla ilgili yorumlar geldi. Gates, TESLA ve SpaceX'in kurucusu...
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Güney Kore İran'ın bloke edilen parasını ABD ile istişare ederek serbest bırakacağını duyurdu. İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen...
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,19 dolardan işlem görüyor. Dün 66,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,48...
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Tolga Urcu’nun 2020 yılının ilk yarısında hayata geçirdiği AirSada, iş insanlarının, üst düzey bürokratların ve çok uluslu şirketlerin ulaşım ihtiyaçlarını...
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