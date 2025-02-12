Speedinvest, Türkiye’deki üçüncü yatırımını Mundi’ye yaptı

Avrupa’nın önde gelen girişim sermayesi fonlarından Speedinvest, Türkiye’de üçüncü yatırımını gerçekleştirdi. 2013 yılında iyzico’ya ardından Yolda’ya yatırım yapan Speedinvest, DeBa Ventures ile birlikte finansal teknoloji şirketi Mundi’ye 2.5 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırım turu sadece Mundi için değil, Türkiye’nin fintech ekosistemi için de dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

‘TÜRKİYE İLE UZUN VADELİ BİR BAĞ KURMAK İSTİYORUZ’

Türkiye pazarına yeniden yatırım yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten, Speedinvest Partner’ı Stefan Klestil, “Mundi, KOBİ’lere sermaye piyasalarına kolay erişim sağlayarak kendi sektöründe fark yaratıyor. Göksenin ve Ömer’in liderliğinde Mundi’nin bölgede finansal hizmetler alanında yeni standartlar belirleyeceğine inanıyoruz. 2013 yılında Barbaros ve iyzico’yu başarıyla destekledikten sonra, şimdi de onunla birlikte Türkiye’nin yeni nesil girişimcilerine ortak yatırım yaparak Türkiye’nin fintech ekosistemiyle uzun vadeli bir bağ kurmaya devam etmekten ve ekibi desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz" diyor.

‘YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZILIYOR’

iyzico’nun da kurucusu olan DeBa Ventures Kurucu Ortağı Barbaros Özbuğutu ise şirketin vizyonuna olan inancını şu sözlerle ifade etti: “Mundi’nin KOBİ segmentine odaklanarak finansal hizmetler konusundaki köklü sorunlara çözüm üretmesi, iyzico’nun geçmişteki yolculuğuna çok benziyor. Bu alanı ve ihtiyaçlarını çok iyi tanıyoruz. Mundi’nin KOBİ’lerin sermaye piyasalarına erişimlerini kolaylaştıracak çözümler geliştireceğine inanıyorum. Göksenin ve Ömer’in liderliğinde Mundi’nin hedeflerine ulaşması için tecrübemiz ve ağımızla yanlarında olacağız” dedi.

‘SERMAYE PİYASALARINI DÖNÜŞTÜRECEĞİZ’

Türkiye’de KOBİ’lerin, finansal hizmetlere erişimin ve sermaye piyasalarından faydalanma konusunda ciddi zorluklarla karşılaştığına dikkat çeken Mundi Kurucu Ortağı Göksenin Akdeniz ise, “Mundi olarak, bu segmentin yatırımlarını daha verimli yönetebilmesini sağlamak için yenilikçi ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Ticari ve KOBİ segmentinde sermaye piyasalarını dönüştürme yolunda atacağımız adımlar, Türkiye’de sürdürülebilir büyümenin desteklenmesine katkıda bulunacak. Yeni ürünlerimiz ve stratejik iş birliklerimizle, daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Speedinvest ve DeBa Ventures gibi iki güçlü bir partnerin desteğiyle bu vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attık” dedi.

‘SÜRÜDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE KATKI’

Mundi’nin temel misyonunu, KOBİ’lerin finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırarak sermaye piyasalarına entegrasyonlarını sağlamak olduğunu belirten Mundi Kurucu Ortağı Ömer Paksoy, “Amacımız, KOBİ’lerin finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve sermaye piyasalarına entegre olmalarını kolaylaştırmak. Geliştirdiğimiz yenilikçi çözümler, sadece işletmelerin büyümesini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümeye katkı sağlıyor. Speedinvest gibi global bir yatırımcının desteğini almak, yalnızca Mundi için değil, Türkiye’nin fintech potansiyelinin uluslararası arenada gördüğü değeri de ortaya koyuyor. Bu yatırımla birlikte, daha büyük başarılar için güçlü bir temel oluşturduğumuza inanıyoruz” dedi.