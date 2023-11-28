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SPK'dan portföy yöneticisine bağlı yardımcıya "Düzey 1" lisansı şartı

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), portföy yöneticisine bağlı yardımcı olarak çalışan personele "Düzey 1" lisansı zorunluluğu getirildi.

28 Kasım 2023 | 15:02
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SPK'dan portföy yöneticisine bağlı yardımcıya "Düzey 1" lisansı şartı

SPK'nın, Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki değişiklikleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, fon müdürü ve portföy yöneticileri dışında kalan ve portföy yönetim şirketleri bünyesinde oluşturulan birimlerde görevli diğer ihtisas personelinin de tebliğde belirtilen haller saklı kalmak üzere, tam zamanlılık esasına göre ve münhasıran ilgili görev için istihdam edilmesi zorunlu olacak.

Tebliğ değişikliğiyle portföy yöneticisine bağlı yardımcı olarak çalışan personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 lisansına sahip olması gerekecek.

Portföy yöneticisi yardımcısı olarak en fazla 3 yıl çalışılabilecek, portföy yöneticiliği için Kurul düzenlemelerinde aranan lisansların edinilmesi halinde ise bu süre 5 yıla kadar uzayabilecek.

Bugün itibarıyla yürürlüğe girerken aynı tebliğin 1. maddesine, "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yatırım danışmanlığı faaliyet yetki belgesi almış ve araştırma uzmanının yatırım danışmanı olarak görevlendirildiği şirketler tarafından bu tebliğin 20. maddesinin 7. fıkrasına en geç 30 Haziran 2024 tarihine kadar uyum sağlanması zorunludur." fıkrası eklendi.

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