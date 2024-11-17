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  • “Tarım, siber risk ve parametrik sigorta alanlarında yeni ürünler çıkaracağız”

“Tarım, siber risk ve parametrik sigorta alanlarında yeni ürünler çıkaracağız”

2024’ün dokuz ayında yüzde 73,8 artışla 570 milyar TL prim üreten Türkiye sigorta sektörü, yeni ürün yatırımlarıyla büyümeyi sürdürdü.

17 Kasım 2024 | 23:38
“Tarım, siber risk ve parametrik sigorta alanlarında yeni ürünler çıkaracağız”

Sektörün önemli şirketlerinden biri olan AXA Sigorta ise aynı dönemde hayat dışı prim üretimini 38,09 milyar TL’ye ulaştırarak hayat dışı branşlarda yüzde 64,87’lik büyüme gösterdi. Branş bazında şirketin üretimleri özellikle yangın, iş yeri, konut ve sağlık sigortaları alanlarında yoğunlaşırken aktif müşteri sayısı 3,5 milyona, yaşayan poliçe adedi 5,1 milyona yükseldi. AXA Hayat ve Emeklilik’te ise Eylül 2024 sonu itibarıyla prim üretimi 90 milyon TL, fon büyüklüğü 10,9 milyar TL oldu.

Büyümeye devam edeceklerinin altını çizen AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken; “2024 sonu itibarıyla AXA Sigorta’da 65 milyar TL toplam prim büyüklüğüne, AXA Hayat ve Emeklilik’te 10 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz. Aktif müşteri sayımız ise 4 milyona ulaşacak” diyor. Sektörün çıkarılan yeni ürünler ve yatırımlarla büyümeye devam ettiğini söyleyen Ölken; bu büyümeye tarım, siber risk ve parametrik sigorta konularında çıkaracakları yeni ürünlerle katkı sağlayacakları bilgisini veriyor. Muhabirimiz Ceren Oral Balaban, 2026 yılı sonunda AXA Sigorta’nın 2 milyar Euro ciroya ulaşan bir şirket olacağına dikkat çeken Yavuz Ölken ile şirketin yeni dönem stratejilerini konuştu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket (18 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı kararı var: Yüzde 177
SPK’dan bir kişiye 6 ay işlem yasağı kararı
Doğanlar Mobilya (DGNMO) temettü tarihi ve miktarı
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
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