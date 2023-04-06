ARA
Bist 100
4924,27
0,09%
Bist 100
Dolar/TL
19,2576
0,0643%
Dolar/TL
Euro/TL
20,9724
-0,0874%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,089
-0,1513%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1245,07
-0,43%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • TCMB'den bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat

TCMB'den bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışından deprem bölgesine sağlanacak fonlara kolaylık sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda kotasyon yöntemiyle ve 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilen işlemlerin, fonların kullandırılmasına aracılık edecek bankalarla daha uzun vadelerde de gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

06 Nisan 2023 | 12:03
0
TCMB'den bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat

Alınan bilgiye göre, TCMB, bankalara deprem bölgesiyle ilgili Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerinin vadesine ilişkin talimat mektubu gönderdi.

Buna göre, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası uluslararası kalkınma ve yatırım bankalarının sağlayacakları acil destek fonlarının veya bu amaçla yurt dışından sağlanacak fonların deprem bölgesinde kullandırılması amacıyla kotasyon yöntemi ve 1 hafta vadeli işlemlerin vadelerinin uzatılmasının uygun olacağı belirtildi.

Kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek uzun vadeli swap işlemlerine ilişkin uygulama ve esasların da aktarıldığı talimatta, şunlar kaydedildi:

"İşlemler sadece döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili ve söz konusu fonların kullandırılmasında aracılık edecek bankalar ile gerçekleştirilir. Bankalar, işlem taleplerini işlem tarihinden önce Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletir. İşlemler kotasyon yöntemiyle ve ABD doları/avro karşılığı Türk lirası cinsinden ve valörde döviz karşılığı Türk lirası satışı şeklinde gerçekleştirilir. İşlemlere ilişkin bilgiler, işlem gerçekleştirilecek günlerde saat 10.00'da PVDS aracılığı ile DV013 sayfasında ilan edilir."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1245,07 -0,43%
  • ALTIN ONS 2010,82 -0,49%
  • BIST 100 4924,27 0,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2576 0,0643%
  • EURO/TURK LIRASI 20,9724 -0,0874%
  • EURO/USD 1,089 -0,1513%
  • INGILIZ STERLINI 1,24274 -0,28605%
  • JAPON YENI 131,649 0,252%
  • KANADA DOLARI 1,34839 0,19543%
  • RUS RUBLESI 80,761 0,6995%
Günün En Çok Okunanları
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Sadece 20 gün yaşayabiliyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Sadece 20 gün yaşayabiliyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Depremden etkilenen iller için yeni karar
Depremden etkilenen iller için yeni karar
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
GERİ
İLERİ
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Sadece 20 gün yaşayabiliyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Sadece 20 gün yaşayabiliyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Depremden etkilenen iller için yeni karar
Sadece 20 gün yaşayabiliyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Depremden etkilenen iller için yeni karar
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL