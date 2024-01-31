Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB'in geçen yıl sonu itibarıyla aktif toplamı 406,9 milyar lira olurken, yıllık net karı 11,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 52'sini oluşturdu. Bankanın toplam kredileri yıl sonunda 209,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı 284,7 milyar liraya ulaştı.

Geçen yıl güçlü sermaye yapısıyla istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB'in özkaynakları 35 milyar lira olurken, sermaye yeterlilik rasyosu, hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde, yüzde 16,82 oranında gerçekleşti.

2023'ü hedefleri doğrultusunda tamamlayan TEB, kaynak yapısının çeşitlendirilmesi ve orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarının artırılması stratejisi çerçevesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda TEB, bu yılın başında uluslararası piyasalarda 400 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. 150'nin üzerinde uluslararası yatırımcının yüksek ilgi gösterdiği yurt dışı tahvil ihracına 2,9 milyar dolarlık, ihraç tutarının 7 katının üzerinde, rekor talep geldi.

Dış ticarete ve sürdürülebilirliğe destek

TEB, bankacılık faliyetleriyle ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunurken, daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir finansı desteklemeye de devam ediyor. Bu doğrultuda banka 2023 yılında sendikasyon kredisini yenileyerek reel sektörün dış ticaret finansmanına 330 milyon dolar destek sağladı.

Bu yıl da sürdürülebilirlik performansı kriterleri çerçevesinde yenilenen sendikasyon kredisi ile sosyal kriterler odaklı 3 yeni performans hedefi belirledi.

Buna göre TEB, deprem bölgesindeki mikro ve KOBİ ölçekli işletmelerin desteklenmesini, kadın hakim ortaklı mikro ve KOBİ’lere sağlanan finansman tutarının artırılmasını, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik kredilerin artırılması yönünde yatırımların desteklenmesini sağlayacak.

Dijital Slip ve Halka Arz menüleri CEPTETEB Mobil'de

CEPTETEB Mobil Uygulaması ve İnternet Şubesi ile müşterilerinin günlük bankacılık ihtiyaçlarını 7/24 karşılayan TEB, müşterilerine daha fazla finansal esneklik sunmak amacıyla Dijital Slip ve Halka Arz menülerini CEPTETEB Mobil’de devreye aldı.

TEB, esnaf ve işletmelerin iş yerlerinde günlük ticaretlerine devam ederken bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapabilecekleri ve sorunsuz bir dijital bankacılık deneyimi yaşayabilecekleri CEPTETEB İŞTE uygulamasını da zenginleştirmeye devam etti.

Senet ödeme ve belgelere dijital onay verme gibi yeni özelliklerin devreye alındığı uygulamada, gerekli yasal belgelerin dijital olarak onaylanmasıyla kredi taleplerini saniyeler içinde cevaplandıran Dijital Kredi özelliği sayesinde finansmana erişim kolaylaştırıldı.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarında varlıklarına değer katan çözümler sunmanın yanı sıra, hayatın her alanında yanlarında olma hedefiyle hizmet veren TEB Özel Bankacılık, Türkiye genelinde tüm Güzel Sanat Fakülteleri’nden yeni mezun sanatçı adaylarını bir araya getiren BASE’in eş sponsoru olarak, gençlerin yaratıcı enerjisini ve yenilikçi bakış açılarını desteklemeye devam etti.

TEB, Türkiye'nin büyüme hedefini yakalamasına ve toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla finansal okuryazarlığa odaklanan çalışmalarını 2023'te de sürdürdü.

Yıl boyunca 10 farklı sektörden 50'ye yakın kurumun 20 bini aşkın çalışanına finansal okuryazarlık eğitimleri verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile iş birliği kapsamında, 20 bini aşkın öğretmen Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Platformu üzerinden dijital finansal okuryazarlık eğitimlerini tamamladı.

Kadın girşimcilere destek

Kadın iş sahiplerinin yeni pazarlara ulaşma, mentorlük, eğitim gibi ihtiyaçlarında yanında olup destek sağlayan TEB, finansal desteklerini de sürdürdü.

TEB'in Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) ile 2015 yılında ilk katılımcılarından biri olarak kullandırdığı 50 milyon dolar tutarındaki TurWIB paketinin ikinci dilimi için, 2023 yılında kadın iş sahiplerinin kullanımına sunulan 25 milyon avroluk TurWIB II anlaşması gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında deprem bölgesindeki kadın iş sahipleri öncelikli olmak üzere kullandırım yapılmaya devam ediliyor.

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin olmazsa olmazları arasında yer alan girişimcilik ve inovasyona odaklanan TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye ve girişimcileri desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Innovation Week’in bu yıl da stratejik partnerleri arasında yer alan TEB, organizasyon kapsamında girişimcilik ekosistemini destekleyen özel bir alan olarak tasarlanan InnovaZone’un sponsorluğunu da üstlenerek burada girişimcilerle yatırımcıları buluşturan çok sayıda program gerçekleştirdi.

Yılın son çeyreğinde ise Bursa ve Gaziantep'te düzenlenen il buluşmalarıyla ekosistem paydaşları ve girişimciler bir araya getirildi. Girişimcilere özel finansal ürün ve hizmetlerin yanı sıra eğitim, danışmanlık, networking gibi finansal olmayan hizmetler sunan TEB, kadın girişimciler ve çevreci girişimciler için de özel hizmetler geliştirmeye devam etti.

BNP Paribas'ın küresel ağının bir parçası olarak, güçlü muhabir bankacılık ağı ile ithalatçılara uygun vade ve avantajlı maliyetlerle gerek hammadde gerekse makine yatırımlarına finansman imkânları sağlayan TEB, ihracatçı firmaların da yanında yer almaya devam etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile eylülde imzalanan ve Türkiye ekonomisine katkı sağlama hedefi doğrultusunda ihracatçı firmaların kullanımına açılan kredi protokolü kapsamında uygun maliyetli kredi kullanımları devam ederken, güncel kredi kullanımı 82,5 milyon dolara ulaştı. Eximbank ve TCMB kaynaklı kredilere erişiminde devam ettiği son çeyrekte, yıl sonu TCMB reeskont kredi hacmi 2,7 milyar lira oldu.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar tarafından yıl boyunca çok sayıda ödüle layık görülen TEB, yılın son çeyreğinde de ürün ve hizmetleriyle ödül aldı.

Ulusal ve uluslararası ödüller kazandı

TEB, insan kaynakları uygulamalarını değerlendiren dünyanın saygın kuruluşlarından Top Employers Institute tarafından bu yıl 11. kez Avrupa ve Türkiye’nin En İyi İşvereni seçildi.

Banka KOBİ Bankacılığı, e-fatura finansmanı ürünü Atlas ile Stevie Awards kapsamında B2B İnovasyon Ödülü kategorisinde Altın Stevie, Ürün İnovasyonunda Başarı Ödülü kategorisinde Bronz Stevie alırken, Global Business Excellence Award tarafından En İyi İnovasyon kategorisinde ödüle layık görüldü.

TEB, Global Finance dergisinin 2023'te gerçekleştirdiği "Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları" değerlendirmesinde "Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.

Türk Ekonomi Bankası, Nakit Yönetimi, Euromoney tarafından düzenlenen 2023 Nakit Yönetimi anketinde büyük ölçekli firmalar kategorisinde yer alan Türkiye’nin En İyi Hizmet Veren Bankası dalında birincilik ödülü kazandı.

TEB Çağrı Merkezi, müşteri deneyiminde fark oluşturan uygulamalarıyla Contact Center World 2023 kapsamında En İyi Müşteri Hizmetleri, En İyi Teknoloji-Teknolojide İnovasyon, En iyi Eğitim-Geliştirme olmak üzere 3 ayrı kategoride altın madalya aldı.