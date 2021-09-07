Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı yeni sözleşmeyle 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşmayla dış ticaretin devamlılığı amaçlanıyor.

TEB, EBRD tarafından salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele kapsamındaki finansman paketi dâhilinde, ocak ayında da 58 milyon dolarlık 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzalamıştı.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici; salgın döneminde de ülkenin gelişimine katkı sağlayan şirketlerin yanında olduklarının altını çiziyor.

“Bu süreçte ülke ekonomisine katkı sağlama, müşterilerimizin yanında olma ve sürdürülebilir büyüme önceliklerimiz arasında yer aldı” diyen Leblebici, yeni anlaşmayla şirketlerin dış ticaret işlemlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayacaklarını kaydediyor.