TEB’den Odeabank’a transfer
Bank Audi’nin Türkiye’deki iştiraki Odeabank’ın üst yönetimine yeni bir atama yapıldı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, risk yönetimi, iç kontrol ve uyum birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine, TEB’den transfer edilen Hüseyin Gönül atandı.
Bankacılık sektörünün çeşitli kademelerinde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Hüseyin Gönül, bu süre içerisinde farklı pozisyonlarda yöneticilik görevi üstlendi.
İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gönül, bankacılık kariyerine 1995 yılında Demirbank’ta başladı.
1999-2005 arasındaDışbank’ta, 2005-2011 yılları arasında Fortis Bank’ta, 2011 yılından bu yana da TEB’de görev yaptı.
Hüseyin Gönül, TEB’de kredi derecelendirme modelleri geliştirme direktörlüğü görevini yürütüyordu.
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