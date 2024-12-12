Tesla hisselerinde rekor yükseliş

Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 419,8 dolara yükseldi. Böylece şirketin hisse fiyatı, 3 Kasım 2021'de kaydettiği 414,5 dolarlık zirvenin üzerine çıktı. Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon dolara ulaştı.

MUSK'IN SERVETİ 400 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tesla ve SpaceX CEO’su milyarder iş insanı Elon Musk ise 400 milyar dolar servet barajını aşan ilk insan olarak tarihe geçti. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre; Musk’ın serveti bir anda 50 milyar dolar artarak 439,2 milyar dolara çıktı. Musk’ın servetinde bu artışın nedeni ise SpaceX şirketinin içeriden hisse satışı oldu.

Elon Musk’ın servetinde 2022 yılı sonu itibarıyla ciddi bir geriye dönüş yaşanmış ve bir ara 200 milyar doları aşkın düşüş gerçekleşmişti. Ancak önde gelen bağışçısı ve destekçisi Donald Trump’ın geçen ayki seçim zaferinin ardından Musk’ın servetinde ciddi artış yaşandı.