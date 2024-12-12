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Tesla hisselerinde rekor yükseliş

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

12 Aralık 2024 | 11:17
Son Güncellenme: 12 Aralık 2024 | 11:40
Tesla hisselerinde rekor yükseliş

Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 419,8 dolara yükseldi. Böylece şirketin hisse fiyatı, 3 Kasım 2021'de kaydettiği 414,5 dolarlık zirvenin üzerine çıktı. Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon dolara ulaştı. 

MUSK'IN SERVETİ 400 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tesla ve SpaceX CEO’su milyarder iş insanı Elon Musk ise 400 milyar dolar servet barajını aşan ilk insan olarak tarihe geçti. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre; Musk’ın serveti bir anda 50 milyar dolar artarak 439,2 milyar dolara çıktı. Musk’ın servetinde bu artışın nedeni ise SpaceX şirketinin içeriden hisse satışı oldu.

Elon Musk’ın servetinde 2022 yılı sonu itibarıyla ciddi bir geriye dönüş yaşanmış ve bir ara 200 milyar doları aşkın düşüş gerçekleşmişti. Ancak önde gelen bağışçısı ve destekçisi Donald Trump’ın geçen ayki seçim zaferinin ardından Musk’ın servetinde ciddi artış yaşandı.

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11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
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İLERİ
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