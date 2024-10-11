Ticari kredi büyümesi yerinde saydı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 4 Ekim itibarıyla 28 milyar 100 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 926 milyar 253 milyon liradan, 14 trilyon 954 milyar 353 milyon liraya çıktı. 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme ticari kredilerde 4 Ekim, bir önce hafta ile değişim göstermeyerek yüzde 22,2 olarak izlendi.

Kredi büyümesinde ivme kaybı yaşanan haftada tüketici kredilerinde ise ılımlı da olsa artış görüldü. Tüketici kredi büyümesi aynı hafta yüzde 28,1 olarak kaydedildi. Tüketici kredilerinin tutarı, 4 Ekim itibarıyla 8 milyar 719 milyon lira artışla 1 trilyon 837 milyar 906 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 467 milyar 836 milyon lirası konut, 78 milyar 149 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 291 milyar 921 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 15 milyar 364 milyon lira artarak 1 trilyon 933 milyar 618 milyon lira oldu.