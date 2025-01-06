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TL'nin reel değeri dört yılın zirvesinde

Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2024'te TÜFE bazında 0,10 puan artarak 67,12'ye yükseldi.

06 Ocak 2025 | 15:19
TL'nin reel değeri dört yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,10 puan artışla 67,12 oldu. Endeks, Kasım 2024'te 67,02 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,23 puan azalışla 96,88'den 96,65'e geriledi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,59 puan, Yİ-ÜFE bazında da 9,96 puan arttı.

Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.


 

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