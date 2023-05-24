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TMSF'den Adabank açıklaması: İhaleye tek teklif geldi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank ihalesinde AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ'nin Adabank’ın TMSF'ye ait hisseleri için 215 milyon TL teklif verdiğini bildirdi.

24 Mayıs 2023 | 18:35
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TMSF'den Adabank açıklaması: İhaleye tek teklif geldi

TMSF açıklamasında, Adabank AŞ’nin 14. ihalesinin bugün gerçekleştirildiği belirtildi.

Adabank’ın TMSF'ye ait yüzde 96,68 oranındaki hisselerinin, 210 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldığı ihaleye bir teklif sahibinin katıldığı aktarılan açıklamada, ''Her aşaması tutanakla kayıt altına alınarak yürütülen ihalede, önce kapalı zarf usulü sunulan teklif katılımcının huzurunda açılmış ve akabinde İhale Şartnamesinin gereğince pazarlık aşamasına geçilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ'nin, Adabank’ın TMSF'ye ait hisseleri için 215 milyon TL teklif verdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu teklifin TMSF Fon Kurulunca uygun bulunması halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) gönderileceği gelecek cevaba göre Fon Kurulunun nihai kararını vererek ihaleyi sonuçlandırılacağı bildirildi.

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