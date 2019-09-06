TROY hedef büyüttü
‘Türkiye’nin ödeme yöntemi’ olma hedefiyle 2016’da hayata geçirilen TROY, 26 banka ve beş e-para kuruluşuyla toplam 31 üyeye ulaştı.
Temmuz 2018’de 4,3 milyon olan TROY logolu kart sayısı, Temmuz 2019’da iki kat artarak 9 milyona ulaştı.
Son bir yıllık dönemde TROY logolu kartlarla yıllık bazda yüzde 121 büyümeyle 143 milyon adet işlem gerçekleşti. İşlem hacmi ise yıllık bazda yüzde 108 artışla 36 milyar TL’ye yükseldi.
TROY logolu kartların adet bazında banka kartı pazarında payının yüzde 5 olduğunu söyleyen BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 2026’da yüzde 20 pazar payına ulaşmayı amaçladıklarını kaydediyor. TROY logolu kart sahiplerinin yüzde 74’ünü 35 yaş altı, öğrenci, ev hanımı, kamu ve özel sektör çalışanları oluşturuyor.
Canko, TROY logolu kartlarla yapılan alışveriş işlemlerinin yüzde 70’inin 50 TL altı işlemlerden oluştuğunu da belirtiyor.
TROY’un en önemli hedeflerinden biri de toplumun her kesiminde finansal okuryazarlığın artırılması.
Soner Canko, bu hedefle 2018’de Ankara, Kayseri, İzmir ve Konya olmak üzere dört şehirde KOBİ’lerle buluştukları, dokuz şehirden 14 farklı üniversitede de öğrencilerle bir araya gelerek onlara finansal okuryazarlığı anlattıkları bilgisini veriyor.
TROY, bu çerçevede, Attila Köksal’ın yanı sıra önemli yazarlar tarafından kaleme alınan Geleceğe Yatırım- Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri kitabına da destek oldu.
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