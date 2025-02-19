TSKB, 2024 finansal sonuçlarını paylaştı

75’inci kuruluş yılı kapsamında basınla bir araya gelen TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) Genel Müdürü Murat Bilgiç, bankanın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra 2024 yılı değerlendirmesini ve 2025 yılı hedeflerini paylaştı.

1950 yılından bu yana, Türkiye’nin çok yönlü kalkınması için ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel değer üreterek TSKB etkisini her geçen gün büyüttüklerini ifade eden Bilgiç, planlı kalkınma döneminde kurulduklarını hatırlatarak aradan geçen bu süreçte, ülke sanayisinde pek çok ilke imza attıklarını söyledi. Bilgiç, TSKB’nin 75 yıldır Türkiye’de yerli üretim ve sanayinin desteklenmesinde aktif rol oynadığını aynı zamanda hisse senedi ve tahvillerin halka arzlarına aracılık ederek sermaye piyasasının gelişmesine katkı sunduklarını belirtti.

421 ENERJİ PROJESİ ÜSTLENDİ

2024 yılında Türkiye ve dünya ekonomisini de değerlendiren Bilgiç, “Geçen yıl bankacılık sektörünün en büyük sorunu karlılıktı. Bankaların net faiz gelirleri ciddi olarak daraldı. TSKB ise bu daralmayı hissetmedi. Sektörün yüzde 0 ile yüzde 3 net faiz marjıyla çalıştığı dönemde TSBK yüzde 6 oranında net faiz marjıyla faaliyetlerini sonuçlandırdı” dedi.

TSKB’nin 2024 yılında başarılı bir dönem geçirdiğini ve aktif büyüklüğünü yüzde 30,7 artışla 231,3 milyar TL’ye, kredilerini ise yüzde 11,6 artışla 166,4 milyar TL’ye yükselttiğini söyleyen Bilgiç, sözlerine şöyle devam etti: “Yıl içinde 1,8 milyar dolar uzun vadeli nakit kullandırımı gerçekleştirerek iklim ve deprem finansmanı, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, üretim sektörü ve kadın istihdamı, yeni teknoloji yatırımları gibi kapsayıcı ve stratejik kalkınma alanlarına desteğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Aynı zamanda, bugüne kadar finansmanını üstlendiğimiz 421 yenilenebilir enerji projesi ile Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyoruz.”

GÜÇLÜ AKTİF KALİTELERİNİ KORUDU

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı kredilerin toplam kredi portföylerindeki oranını yüzde 92’ye çıkarırken, 2030 hedefleri olan 10 milyar dolar SKA finansmanının yüzde 52’sini tamamladıklarını aktaran Bilgiç, uluslararası kuruluşlardan sağlanan 1,7 milyar dolarlık fon ve Eurobond ihraçlarıyla finansal yapılarını güçlendirdiklerini ifade etti. Net dönem kârlarını yıllık yüzde 44 artışla 10,1 milyar TL’ye çıkararak yüzde 38,5 özkaynak kârlılığı ve yüzde 6,3 net faiz marjına ulaştıklarını belirten Bilgiç, ayrıca 300 milyon TL ilave serbest karşılık ayırarak güçlü aktif kalitelerini koruduklarını söyledi.

EN SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMLAR ARASINDA

2024 yılında SKA bağlantılı kredi oranlarını yüzde 92’ye, iklim ve çevre odaklı SKA bağlantılı kredi oranlarını ise yüzde 58’e çıkardıklarını belirten Bilgiç, 10 milyar dolar SKA bağlantılı kredi hedeflerinin yüzde 52’sini ve 4 milyar dolar iklim finansmanı hedeflerinin yüzde 18’ini tamamladıklarını vurguladı.

Sürdürülebilir finansman alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Bilgiç, “ICMA prensiplerine uygun olarak Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ni yenileyerek Türkiye’de geçiş finansmanı kapsamında ikinci taraf görüşü alan ilk kurum olduk. Corporate Knights’ın “Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Kurumu” 2025 listesine giren tek Türk bankası olduk” dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYOR

2024 yılında Dünya Bankası ile 155 milyon dolar tutarında bir kredi sözleşmesi imzalayarak, dünya genelinde kredi ile finanse edilen ilk ve yeşil dönüşümü odağına alan girişim sermayesi yatırım fonu olan ‘Türkiye Yeşil Fonu'nu kurduklarını belirten Bilgiç, “Bu fonla, firmalara sermaye artışı yöntemiyle azınlık ortak olarak destek sağlayarak ülkemizin 2053 Net Sıfır hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Türkiye Yeşil Fonu ile firmaların yeşil dönüşüm yolculuklarında etkin rol üstlenirken, sermaye piyasaları yoluyla iklim finansmanı kaynaklarının çeşitliliğini, miktarını ve çarpan etkisini artırmayı hedefliyoruz. TSKB olarak, Türkiye Yeşil Fonu gibi yenilikçi kaynaklarla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nitelikli ve çok boyutlu katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İKİ ÜLKEDE 150’Yİ AŞKIN PROJE SÜRÜYOR

2024 yılında Türkiye’nin 23 şehrinde ve iki ülkede gerçekleştirdikleri 150’yi aşkın projeyle danışmanlık faaliyetlerini genişletmeye ve derinleştirmeye devam ettiklerini dile getiren Bilgiç, “Finansal danışman, mühendis ve ekonomistlerden oluşan uzman ekiplerimizle sunduğumuz fizibilite ve şirket değerleme çalışmaları, finansal strateji raporları, enerji verimliliği analizleri ve makroekonomi danışmanlığı gibi hizmetlerle iş dünyası ve kamu sektörü için stratejik ve katma değerli çözümler sunuyoruz” diye ekledi.