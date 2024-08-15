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Türk Eximbank, 300 milyon euro kredi temin etti

Türk Eximbank, anapara ve faiz riskinin yüzde 95'i Dünya Bankası kuruluşu olan Multilateral Investment Guarantee Agency'nin (MIGA) garantisi altında, bir bankalar konsorsiyumundan 300 milyon euro tutarında kaynak sağladı.

15 Ağustos 2024 | 14:37
Türk Eximbank, 300 milyon euro kredi temin etti

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, 3 yıl vadeye sahip kredi, MIGA'nın Türkiye'de "Trade Finance Guarantee" programı altında gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliği taşıyor.

Kredi kapsamında, Türk ihracatçılarının ticaret finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması sağlanırken, yeşil ürün, orta ve yüksek teknoloji ürün üreten, kadın katılımına destek veren veya KOBİ niteliğine haiz firmalar önceliklendirilecek.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, şunları kaydetti:

"Bankamız ihracatçılarımıza sağladığı desteğe, Dünya Bankası grubu ile yürüttüğü işlemlere bir yenisini daha ekleyerek devam etmektedir. Ekonomimizin lokomotifi olan ihracatçılarımızın ticaret finansmanı ihtiyaçlarını karşılayacak olan bu kredi ile bankamızın 2024 yılında ihracatçılarımızı desteklemek üzere uluslarüstü finansal kuruluşlardan sağladığı fon toplamı 2 milyar dolara ulaşmıştır."

 

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Bir şirketten daha halka arz başvurusu
Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
GERİ
İLERİ
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