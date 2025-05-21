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Türk Eximbank'tan rekor sendikasyon kredisi

Türk Eximbank, tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredi anlaşmasına imza atarak 1 milyar dolarlık yeni kaynak temin etti.

21 Mayıs 2025 | 10:30
Son Güncellenme: 21 Mayıs 2025 | 11:02
Türk Eximbank'tan rekor sendikasyon kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işlem, MUFG Bank, Ltd, Abu Dhabi Commercial Bank ve ICBC Turkey'in koordinatörlüğünde, MUFG Bank Ltd. ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation'ın sürdürülebilirlik koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Türk Eximbank, bu anlaşmayla sendikasyon kredisini yüzde 145 oranında yenilerken, 9'u yeni olmak üzere Avrupa, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden 33 uluslararası finansal kuruluş işlemde yer aldı.

Sağlanan finansman, 1, 2 ve 3 yıl vadeli olmak üzere 499,5 milyon Euro, 246 milyon dolar, 1,34 milyar Çin yuanı şeklinde üç farklı döviz cinsinden yapılandırıldı. Bu sendikasyon işlemi, yalnızca finansman boyutuyla değil, sürdürülebilirlik hedefleriyle bağlantılı yapısıyla da dikkati çekiyor.

Bu kaynak, kişi başı gelirin düşük olduğu bölgelerde faaliyet gösteren kadın girişimci KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması ve yeşil ürün ihracatı yapan KOBİ'lere özel finansman desteği sağlanması gibi stratejik hedefler doğrultusunda kullanılacak.

‘DOKUZ YIL ARADAN SONRA İLK KEZ’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Bu işlem, yalnızca rekor büyüklüğüyle değil, aynı zamanda üç farklı döviz cinsinden sunulan esnek yapısıyla da önemli bir başarıdır. Maliyetlerin geçen yılki sendikasyon kredimize göre 90 baz puan düşmesiyle ihracatçılarımız için daha avantajlı bir kaynak olmuştur. Dokuz yıl aradan sonra ilk kez 3 yıl vadeli kredi dilimi de bu işlemde gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yılbaşından bu yana sağlanan toplam 3,9 milyar dolar tutarındaki uluslararası kaynağın ihracatçıların finansman ihtiyaçlarına daha hızlı ve alternatif çözümler üretme hedeflerinin bir göstergesi olduğunu belirten Güney, şunları kaydetti:

"9 yeni finansal kuruluşun katılımı, hem ülkemize hem de kurumumuza duyulan güvenin somut bir ifadesidir. Gerçekleştirilen bu başarılı sendikasyon işlemi, hem finansal sürdürülebilirliği hem de sosyal sorumluluk perspektifini ön plana çıkaran örnek bir işlem olmuştur. Türk Eximbank, ihracatçılara sağladığı desteklerle Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir."

 

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