Türk Ticaret Bankası yeniden faaliyete geçti

112 yıllık tarihiyle ilk özel sermayeli milli banka olma özelliğini taşıyan Türk Ticaret Bankası, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) düzenlenen tanıtım toplantısında, yenilenen yapısı ile faaliyete geçtiğini duyurdu.

Türk Ticaret Bankası, yeni döneminde, Türkiye’nin ihracat potansiyelini güçlendirmeyi, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve rekabet gücünü artıracak çözümler üretmeyi hedefliyor. TİM yerleşkesinde Bankanın ilk şubesi olan Avrupa Merkez Şube'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Haziran sonuna kadar 8 şubeye ulaşmayı planlayan Banka, yıl sonuna kadar toplam 15 şube açmayı hedefliyor.

Türk Ticaret Bankası’nın yeni yolcuğunun aktarıldığı tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, “Türkiye’nin kalkınma hamlesinin temelinde, yatırım, üretim ve ihracat yer almaktadır. Bu anlayışla Ticaret Bakanlığı olarak ihracata dayalı büyüme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bakanlık olarak, ihracatçılarımızın başarılı performansını artırarak sürdürülebilir kılmaları adına; inovasyon, tasarım ve markalaşmayı odağına alan desteklerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz.

Bugün burada yeniden hizmete açtığımız Türk Ticaret Bankası ile, tamamen ihracat odaklı yapısıyla, ihracatçılarımıza yeni bir çözüm ortağını hizmete sunuyoruz. Bu banka, bir yandan mevduat bankacılığı yapabilecek, bir yandan da ihracatçımıza doğrudan, hızlı ve uygun koşullarda finansman sunacaktır. Türkiye’nin üretim gücüne ve ihracat odaklı kalkınma vizyonuna hizmet edecektir.

Bu yönüyle, Türk Ticaret Bankası’nı klasik anlamda bir bankanın ötesinde, Türkiye’nin ihracat vizyonunun finansal ayağı olarak görmek gerektiğine inanıyoruz. Böylesine büyük bir marka değerine, çok derin ve köklü bir tarihe sahip olan bankamızı yepyeni bir vizyonla hep birlikte ayağa kaldırma hedefiyle yola çıktık. 2024 yılı sonu itibarıyla toplam 1,9 trilyon TL’lik bir hacme ulaşan ihracata yönelik finansman ekosisteminin merkezinde Türk Ticaret Bankası’nı yeniden konumlandıracak çalışmaları var gücümüzle devam ettiriyoruz. Eski günlerinden de parlak, Türk bankacılığında yeni ve unutulmaz izler bırakacak bir bankayı önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.

Türk Ticaret Bankası’nın bu yeni dönemi, ülkemize, ihracatçımıza, reel sektörümüze ve Türk finans sektörüne hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

‘İHRACATÇININ ÇÖZÜM ORTAĞI’

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe de, konuşmasında, “Katma değerli üretim ve ihracat, Türkiye ekonomisi için lokomotif rol oynuyor. Ülkemizi kalkındırmanın, milletimizin refahını artırmanın yolu, kaynaklarımızı etkili şekilde kullanmaktan, ürettiğimize değer katmaktan ve daha çok ihracat yapmaktan geçiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olarak bu bilinçle çalışıyor, ülkemize daha fazla döviz kazandırmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladık. Hedefe ulaşabilmemiz için yüksek teknolojili yatırımlar yapmak, mevcut tesislerimizin teknolojisini yenilemek, dijital ve yeşil dönüşümü ülkemiz için fırsata çevirmek durumundayız. Bütün bu çalışmalar için ihracatçılarımızın uygun maliyetle ve uzun vadeli finansmana erişimi her zamankinden daha çok kritik önem taşıyor. Bu gerçekten hareketle, bankacılık sektöründe 112 yıllık köklü bir geçmişe sahip Türk Ticaret Bankası’nı iki yıl önce İhracatı Geliştirme A.Ş. aracılığıyla ihracat ailemize kazandırdık.

Türk Ticaret Bankası bundan böyle sadece kredi veren bir kurum olmanın ötesinde ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırırken, teminat sorunlarına alternatif çözümler sunan bir çözüm ortağı gibi çalışacak” ifadesini kullandı.

‘İHRACATÇININ KENDİ BANKASI VE ÇÖZÜM ORTAĞI’

Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı ise, yaptığı konuşmada, Türk Ticaret Bankası’nın bir bankanın hizmet verebilmesi için gerekli olan insan kaynağı, ileri teknoloji altyapısı (veri merkezi), ana bankacılık sistemi, entegrasyon, ürün, politika, prosedürleri ve gerekli süreçleri rekor denilebilecek bir sürede, dokuz ayda tamamladığını ifade etti.

Bankanın yeni döneminde odak noktalarının Türkiye’nin ihracat potansiyelini güçlendirmek, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmak ve rekabet gücünü artıracak çözümler üretmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Balcı şunları söyledi: “Türk Ticaret Bankası’nın yeniden faaliyete geçmesi sadece bankacılık sektörü için değil, Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma süreci için de mühim bir dönüm noktası olacaktır. Bu anlayışla faaliyetlerine yeniden başlayan, İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin bağlı ortaklığı konumundaki Türk Ticaret Bankası, ihracatçının kendi bankası ve çözüm ortağıdır. İhracatçılarımıza yalnızca finansal hizmet sunmakla kalmayıp; aynı zamanda onlara danışmanlık vererek yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”

‘İHRACATÇILARA 150 MİLYAR TL KREDİ LİMİTİ’

Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil, konuşmasında, “Türkiye’nin ihracattaki güçlü performansı, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) %28 oranında katkı sağlıyor. Buna karşılık, ihracatçılar bankacılık sektöründeki kredilerden %12’lik bir pay alabiliyor. İhracatçının bankacılık sektöründen aldığı finansman desteğinin, ülke ekonomisine sağladığı katkı düzeyine erişebilmesi için Türk Ticaret Bankası olarak önemli adımlar atıyoruz. İhracatçıların ihtiyaçlarına yönelik özelleştirdiğimiz hizmetlerle hem ulusal kalkınmaya hem de sektörün büyümesine katkı sağlamayı amaç ediniyoruz.

Yenilikçi finansal ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra zor pazarlar, değişen mevzuat ve yönetmelikler kapsamında ihracatçılarımıza yönelik bir danışman misyonunu da üstleniyoruz. Böylelikle yalnızca finansman sağlayan bir banka değil, ihracatçılarımızın büyüme yolculuğunda yanlarında olan bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Yapay zekâ ve veri analitiğini bankacılığın merkezine yerleştirdiğimiz dijitalleşmiş modelimizle, ihracatçıların finansal süreçlerini kolaylaştırıyor ve doğru zamanda doğru çözümler sunuyoruz. Gelecekte de ihracatçılarımızın sınırlarını genişleten, finansal süreçlerini güçlendiren ve Türkiye’nin küresel arenadaki yerini sağlamlaştıran çözümlerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Türk Ticaret Bankası bugün itibarıyla 4 şubesi ve 270 çalışanı ile hizmet vermekte olup, 15 şube ile 2025 yılını tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

İlker Yeşil, 31 Mart 2025 itibarıyla ihracatçılara yaklaşık 20 milyar TL finansman desteği verildiğini belirterek, kredi limiti tahsis edilen ihracatçı firma adedinin sayısının yaklaşık 550 olduğunu, bu rakamın yıl sonuna kadar 1.500’e çıkarılmasının, toplam kredi hacminin ise yıl sonuna kadar 62 milyar TL’ye ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

İLK ŞUBENİN AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tanıtım toplantısının ardından, Türk Ticaret Bankası ilk şubesi Avrupa Merkez Şube’nin açılışı gerçekleştirildi. Dijital ve fiziksel kanalları birleştiren fijital bankacılık yaklaşımıyla Türk Ticaret Bankası, ihracatçıların ihtiyaç duyduğu bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişmesini sağlayarak rekabet gücünü artıracak çözümler üretmeyi hedefliyor. Haziran sonuna kadar 8 şubeye ulaşmayı planlayan banka, yıl sonuna kadar toplam 15 şube açmayı hedefliyor.