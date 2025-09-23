Türkiye’de işletmeler için Fintek 3.0 dönemi şimdi başlıyor

B2B fintek şirketi Octet Türkiye, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda kritik bir kavram olan Fintek 3.0’ı yeniden gündeme taşıyor. 2008 sonrasında akademik literatürde daha çok bireysel kullanıcı deneyimleri üzerinden tartışılan bu yaklaşım, o dönemde mobil ödemeler ve dijital cüzdanlarla finansal hizmetlerdeki yeniliği tanımlıyordu. Ancak kuramsal çerçevede ortaya atılan bu modelin, gerçek potansiyelini ancak bugün iş dünyasında gösterdiği anlaşılıyor.

Günümüz koşullarında Fintek 3.0, yalnızca ödeme teknolojilerindeki bir evrim değil; işletmelerin nakit akışını hızlandıran, tedarik zincirini uçtan uca dijitalleştiren, veriyi karar mekanizmalarının merkezine yerleştiren bir dönüşüm evresi olarak öne çıkıyor. Bu evre, finansal teknolojilerin bireysel faydadan kurumsal verimliliğe evrilmesini ifade ediyor ve işletmeler için artık teorik bir tartışma değil, ölçülebilir sonuçlar üreten somut bir dönüşüm süreci anlamına geliyor.

Octet Türkiye Kurucu Ortağı ve Strateji Bölüm Başkanı Ömer Yönder bu dönüşümü şöyle özetliyor: “Finansal teknolojilerin uzun yıllar bireysel kullanıcı deneyimi üzerinden konuşulduğunu gördük. Oysa bugün gerçek kırılma noktası işletmelerde yaşanıyor. Bizim için Fintek 3.0, geçmişte ortaya atılmış bir kavramdan çok daha fazlası; artık işletmelerin nakit döngülerini hızlandıran, likiditeyi güçlendiren ve sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılan somut bir dönüşüm alanı. Octet olarak bu dönüşümün yalnızca parçası değil, tanımlayıcısı olmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’de bu yeni dönemin başlangıcının ise tesadüf olmadığını belirten Yönder,” Makroekonomik dalgalanmalar, tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar ve işletmelerin artan dijitalleşme ihtiyacı, Fintek 3.0’ı artık bir tercih değil zorunluluk haline getiriyor. Bu noktada Octet Türkiye, sunduğu çoklu banka altyapısı, tahsilat ve ödeme çözümleri, tedarikçi finansmanı ve Master Merchant gibi ürünlerle bu dönüşümün işletmeler için nasıl hayata geçebileceğini somut örneklerle ortaya koyuyor” dedi.

Küresel ve Yerel Dinamikler Dönüşümü Hızlandırıyor

Küresel trendler kadar yerel gelişmeler de finteklerin dönüşümünü destekliyor. KPMG Türkiye’nin 212 ekibiyle birlikte hazırladığı “Türkiye Startup Yatırımları 2025 – 2. Çeyrek” raporuna göre, en fazla işlem 10 yatırımla hizmet olarak yazılım (SaaS) dikeyinde gerçekleşirken, bunu 8 işlemle yapay zekâ, 7 işlemle oyun, 5 işlemle pazaryeri ve fintek dikeyleri takip etti. Bu tablo, finansal teknolojilerin yatırımcıların da radarında olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca 12. Kalkınma Planı’nda da fintek ekosisteminin büyüme potansiyelini destekleyen adımlar, Türkiye’nin bölgesel bir merkez olma hedefiyle paralel ilerliyor.

Uluslararası raporlar kadar Türkiye’deki yatırımların da ekosisteme güçlü bir yön gösterdiğine dikkat çeken Yönder, “Yatırımcı ilgisi, regülasyon adımları ve teknolojik altyapı birlikte değerlendirildiğinde, Fintek 3.0’ın işletmeler tarafında başladığını görüyoruz. Octet olarak biz de bu dönüşümün merkezinde yer alıyor ve işletmeleri yalnızca teknoloji değil uzun vadeli dayanıklılık sağlayacak çözümlerle destekliyoruz” dedi.

Karar mekanizmalarına yön veren çözümler

Fintek 3.0’ın yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda geleceğin finansal altyapısını da şekillendirdiğini vurgulayan Ömer Yönder, şöyle devam etti: “2025 yılında yapay zekâ ve veri analitiğine yaptığımız yatırımlarla bu dönüşümü daha da derinleştirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, finansal süreçleri dijitalleştirmenin ötesine geçerek veriyi işletmeler için stratejik bir varlığa dönüştürmek, karar alma mekanizmalarını güçlendirmek ve Türkiye’nin bölgesel bir fintek merkezi olmasına katkıda bulunmak. Bugün iş dünyasının önceliği, maliyetleri azaltmak, tedarik zincirinde güveni artırmak ve veriyi sürdürülebilir büyümenin merkezine koymak. Biz Octet olarak geliştirdiğimiz çözümlerle şirketleri bu yeni döneme hazırlıyoruz.”

