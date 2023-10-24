Türkiye'deki bankaların "iklim karnesi" açıklandı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl yayınlanan raporda, bankaların fosil yakıt yatırımları, "net sıfır" hedefi, karbon ayak izi, temiz enerji yatırımları, ESG derecelendirmeleri incelendi.

Rapora göre, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) 2022'den bu yana yeni kömür projelerini finanse etmediğini belirtti. Garanti BBVA, QNB Finansbank ve TEB, 2030-2040 döneminde mevcut kömür portföylerini terk edeceğini bildirdi.

Vakıfbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 2050'ye kadar portföylerini net-sıfır karbon emisyonu hedefiyle uygun hale getireceklerinin belirtildiği rapora göre, 17 bankadan 9'u kömüre "hayır" dedi, 10'u "net sıfır" hedefine uygun olarak hareket edeceğini taahhüt etti.

"Fosil yakıtlardan çıkışı yenilenebilir enerjiye geçiş izlemelidir"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İklim için 350 Derneği Kampanya Sorumlusu Efe Baysal, 17 bankanın 5 madde altında derlenen iklim değişikliğiyle mücadele uygulamalarını mercek altına aldıklarını bildirdi.

Baysal, kampanyalarının temel hedeflerinden ilkinin, bankaların başta kömür olmak üzere fosil yakıtlara yönelik yatırımların finansmanında yer almayacaklarını duyurmalarının olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Var olan fosil yakıt yatırımlarının sonlandırılması ve sıfır salım için hedef tarihleri ilan etmeleri de iklim krizinin temel nedenlerinden olan fosil yakıtlardan çıkış için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Elbette daha yaşanabilir bir dünya için fosil yakıtlardan çıkışı yenilenebilir enerjiye geçiş izlemelidir. Bankaların yenilenebilir enerji projelerine yatırımları çözüme büyük katkılar sağlayacak, enerji sektörünün değişimini hızlandıracaktır."

Raporun hazırlanması sürecinde, (varsa) bankaların 2022 entegre yıllık raporları, 2022 yıllık raporları, sürdürülebilirlik raporları/sunumları, (varsa) CDP (Carbon Disclosure Project) sonuçları ve Sustainalytics ESG derecelendirmeleri incelendi.