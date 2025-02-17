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Türkiye fintek girişimleri rekor seviyeye ulaştı

Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu’na göre, Türkiye'deki fintek girişimleri, 2024 yılı itibarıyla yatırım tutarı açısından 194 milyon dolar seviyesine ulaştı ve şimdiye kadarki en yüksek değerini elde etti.

17 Şubat 2025 | 16:29
Türkiye fintek girişimleri rekor seviyeye ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından hazırlanan ve ilki 2021 yılında yayımlanan "Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu"nun yeni sayısı kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, sektör paydaşlarına referans sağlamak üzere hazırlanan Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2024, Türkiye finansal teknolojiler sektörüne ilişkin gelişmeleri ve verileri en güncel hali ile ekosisteme sunuyor.

Bu yılın raporunda, fintek ekosisteminde son yıllarda hayata geçirilen ve sektörün gelişimine katkı sunan düzenlemeler detaylı bir şekilde açıklandı.

Rapora göre, yılın dikkati çeken düzenlemeleri arasında kripto varlıklara ilişkin yasa ilk sırada yer aldı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girdi. Düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve kitle fonlama platformları da Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine üye kuruluşlar olarak belirlendi.

Raporda 2024 yılındaki gelişmeler, "Kripto Varlıklara İlişkin Kanunun yürürlüğe girmesi, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisinin devreye alınması, FAST Ödeme İste Katman Servisi ile ödeme talep edilmesine olanak tanınması." şeklinde özetlendi.

901 FİNTEK GİRİŞİMİ VAR

Rapora göre, Türkiye'de yatırım alan fintek girişimleri anlaşma sayısı ve yatırım tutarı olarak 2022 yılındaki önceki en yüksek seviyelerini de aşarak, 2024 yılı itibarıyla yatırım tutarı açısından şimdiye kadarki en yüksek değerine ulaştı. Böylece, kamuoyuna açıklanmış verilere göre, Türkiye fintek sektörüne yapılan yatırımlar, 2024 yıl sonunda 194 milyon dolar seviyesine ulaştı.

2024 yılında kurulan 19 fintek ile beraber 731 aktif olmak üzere 901 fintek girişimi bulunuyor. Son yıllarda fintek sektöründe kayda değer bir büyüme olduğu gözlemleniyor.

Türkiye'de fintek alanındaki gelişmelerin 2010'lu yılların başlarına dayandığı anımsatılan raporda şu bilgiler yer aldı:

"2015 yılında ödeme ve e-para kuruluşu lisanslarının verilmeye başlanması ile bu alandaki girişimlerin sayısı hızla arttı. Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 89 firmaya lisans verildi. 2024 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de 283 ödeme teknolojisi girişimi, 120 bankacılık teknolojileri girişimi, 107 blok zinciri ve kripto varlık girişimi bulunuyor. Bu girişimleri kurumsal finans çözümleri, borsa-yatırım girişimleri ve finansman çözümleri takip etmektedir. 2024 yılında en fazla fintek girişimi borsa yatırımı, bankacılık teknolojileri ve finansman dikeylerinde oldu. Paya dayalı kitle fonlama, girişimciler tarafından son yılların talep gören dikeylerinden biri olmuş ve kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere SPK tarafından listeye alınan platformların sayısı 2024 yılında 18'e ulaşarak, 43 binin üzerinde yatırımcıya aracılık etmiştir."

FİNTECH ZONE İSTANBUL, KRİTİK BİR ROL ÜSTLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin öncülüğünde kurulan Fintech Zone İstanbul, finansal teknolojiler alanında girişimciler ve yatırımcılar için bir cazibe merkezi olma hedefi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda, 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen altyapı çalışmaları, stratejik projeler, temaslar ve etkinlikler Türkiye’nin fintek alanındaki konumunu güçlendirmek adına kritik bir rol üstleniyor.

Fikir geliştirme aşamasından başlayarak, mentörlük hizmetlerinin ve hızlandırıcı programların sağlanacağı bir yapı olması planlanan Fintech Zone İstanbul için raporda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye’nin global rekabetçiliğini artırmak ve İstanbul Finans Merkezinin stratejik bir parçası olarak fintek ekosistemini güçlendirmek amacıyla sürdürülebilir altyapı çalışmaları, stratejik yönetim ve proje hazırlıkları ile uluslararası etkinlikler ve işbirlikleri hayata geçirilmektedir." AA

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