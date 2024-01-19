Türkiye Sigorta’dan 2023 yılında rekor prim üretimi

Türkiye Sigorta; 1 Ocak - 31 Aralık 2023 döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artırarak; yaklaşık 60 milyar TL’ye ulaştırdı.

2023’ün Türkiye Sigorta’nın daha da güçlendiği ve sektörde pek çok başarıya imza attığı bir yıl olduğunu söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak; “Prim üretim rakamlarımızda bir önceki aya ve yıla göre düzenli olarak rekor düzeyde artan değişim oranları, başarılı kurumsal performansımızın en somut göstergesidir. Hem sektör liderliğimizi sürdürüyor hem de tüm branşlarda giderek daha da artan bir büyüme sergiliyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta olarak; böyle bir gurur tablosuna imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam prim üretimimizin yanında; özellikle stratejimiz doğrultusunda bireysel ürün gruplarında kasko, sağlık, yangın ve doğal afetler branşlarında önemli artış oranlarına ulaştık. Yangın ve doğal afetler branşında, yüzde 207 gibi yüksek bir büyüme ile toplamda 12.5 milyar TL prim üretimine eriştik. Kara araçları motor branşında yüzde 255’lik pozitif değişim ile 8 milyar TL’lik prim üretimi sağlarken; hastalık/sağlık branşında yüzde 221 artış ile 4 milyar TL, kaza branşında ise yüzde 156 artış ile 4 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleştirdik. 2024 yılında da tüm branşlarda prim üretimimizi artırmayı sürdürerek; ülkemizle birlikte büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz” dedi.