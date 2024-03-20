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Türkiye Varlık Fonu 100 milyon dolarlık 'murabaha' finansmanı sağladı

Türkiye Varlık Fonu, Sharjah Islamic Bank ile 3 yıl vadeli olmak üzere 100 milyon dolar değerinde murabaha finansmanı anlaşması imzalayarak ilk İslami finansman işlemini gerçekleştirdi.

20 Mart 2024 | 12:45
Son Güncellenme: 20 Mart 2024 | 13:09
Türkiye Varlık Fonu 100 milyon dolarlık 'murabaha' finansmanı sağladı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), ilk uluslararası İslami finansman işlemini tamamlayarak Sharjah Islamic Bank (SIB) ile 100 milyon dolar değerinde murabaha finansmanı anlaşması imzaladı.

TVF'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TVF, SIB ile 3 yıl vadeli olmak üzere 100 milyon dolar değerindeki murabaha finansmanı anlaşmasıyla ilk İslami finansman işlemini gerçekleştirdi.

"Dünyada bir varlık fonuna sağlanan ilk karşılıklı murabaha finansmanı" olma niteliği taşıyan işlem, şubatta rekor taleple tamamlanan eurobond ihracı sonrasında uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni perçinleme niteliği taşıyor.

Doğan Yatırım Bankası, işlemde finansal danışman ve koordinatör olarak yer aldı.

"Bu işlem TVF adına ilk kez gerçekleştirildi"

Doğan Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamada da görüşlerine yer verilen TVF Genel Müdürü Arda Ermut, işlemin TVF adına ilk kez gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Ermut, "İşlem, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonumuz ile sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzun bir parçası olarak öne çıkıyor. Ülkemizin İslami finansın önemli bir aktörü olması, bu alandaki enstrümanların çeşitlendirilmesi ve bereketli bir döngü oluşturulması için TVF olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SIB Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Abdalla da dünya genelinde ilk defa bir devlet varlık fonuna yönelik ikili bir murabaha finansmanı sağlayarak Türkiye'yi desteklemekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Abdalla, "Bu işbirliğinin, Türkiye'de uluslararası İslami finansman fırsatlarının derinliğinin artmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağı inancındayız. Bu aynı zamanda Türkiye gibi ülkelerin stratejik kuruluşlarının finansman ihtiyaçlarına yanıt verme kararlılığımızın da bir göstergesi niteliğindedir." değerlendirmesini yaptı.

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu da TVF ile SIB arasındaki önemli finansmana aracılık etmekten gurur duyduklarını vurguladı.

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