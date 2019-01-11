Ümit Leblebici: “Türkiye’nin dış ticaret bankası olacağız”
Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı şirketlerin finansman ihtiyacını karşılamak için işbirliği yaptı.
TEB Faktoring ve TİM de ihracatçıların uygun koşullarda faktoring hizmeti almasını sağlayacak protokole imza attı.
“İhracata destekle Türkiye’nin dış ticaret bankası olmayı hedefliyoruz” diyen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bunun için TEB’in 300 milyon dolar kaynak ayırdığını söyledi.
Faiz oranlarının maksimum Euro’da yüzde 4, dolarda yüzde 7 olacağını kaydeden Leblebici, Eximbank’a verilen kısa vadeli teminat mektupları komisyon oranının da yüzde 1 ile piyasa oranının altında kalacağını aktardı.
TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu protokollerle şirketlerin bankacılık maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, 50 milyon dolarlık kaynağı TİM üyesi ihracatçılara kullandırtacaklarını kaydetti.
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