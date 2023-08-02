VakıfBank 500 milyon dolar yeni kaynak temin etti

VakıfBank tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Türkiye’ye yönelik hızla iyileşen yatırımcı algısına dikkati çekti.

2023 yılı başında DPR seküritizasyon programı altında 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli toplam 2 milyar dolar tutarında seküritizasyon işlemini gerçekleştirdiklerini dile getiren Üstünsalih, "Şimdi de yine 500 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli yeni bir teminatlı fonlama işlemine imza atarak ülkemize taze kaynak girişi sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Söz konusu işlem büyüklüğü ve vadesi açısından değerlendirildiğinde, bir eurobond işlemi eşdeğerinde olması ve alternatif işlemlere kıyasla çok daha uygun maliyetli olması açısından dikkat çekmektedir. Böylece optimum maliyetli yeni fonlama alternatiflerini değerlendirerek kaynak yapımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

"VakıfBank’a ve ülkemize yönelik artan güvenin bir göstergesi"

Başarıyla tamamlanan işlemin VakıfBank’a ve Türkiye’ye yönelik artan güvenin bir göstergesi olduğunun da altını çizen Üstünsalih, "Global piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yön arayışında olan dolaşımdaki likidite ve uluslararası yatırımcılar açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında ayrıştığını ve ciddi bir potansiyeli olduğunu görmekteyiz. Biz de hem Türkiye’nin en büyük 2. bankası hem de uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankası olarak bu alandaki fırsatları yakından takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.