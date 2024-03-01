Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN), bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında İngiltere ve Birleşik Arap Emirliklerin 'de şube/temsilcilik açılması kararı aldı.

Bankadan 29 Şubat tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, banka yönetim kurulunun 29 Şubat tarihinde yaptığı toplantıda uluslararası organizasyonel yapılanma konusunda karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere ve Birleşik Arap Emirliklerin'de şube/temsilcilik açılması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili ülkelerin otoriteleri nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve açılış süreci ile ilgili gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildiği ifade edildi.